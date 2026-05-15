"Mi Cruz Azul es a todo dar": Cumplen sueño de la Señora Guerra

Cumpliendo el sueño de la Señora Guerra, Cruz Azul invitó a su fiel y ferviente aficionada a ser parte del equipo en la previa de la Semifinal de ida ante Chivas, compromiso en el que La Máquina empató 2-2 y mantuvo sus esperanzas de calificar a la Final del Clausura 2026, la ilusión de su seguidora: “Mi Cruz Azul es a todo dar, son los mejores”.

Fue durante el último partido del Estadio Banorte, previo a ser entregado a FIFA para el Mundial 2026, cuando Cruz Azul recibió a Chivas en la Semifinal de Ida correspondiente al Clausura 2026, donde la Señora Guerra logró ser parte de la previa del equipo.

Sin recordar el momento exacto en donde comenzó su afición por La Máquina, la Señora Guerra logró convivir con los jugadores, quienes le firmaron una playera del conjunto cementero y logró acompañar al equipo hasta el terreno de juego del Estadio Banorte para presenciar el calentamiento a nivel de cancha.

Siendo entrevistada por gente del conjunto de La Noria, la Señora Guerra no escondió su ilusión por llegar a la Final del Clausura 2026 y tener una nueva oportunidad de levantar su décima corona:

Quién sabe desde cuándo (es aficionada), ya hace mucho tiempo. Primeramente, dando gracias a Dios, que me dé licencia de llegar a la Final. Siempre ando con Cruz Azul a donde quiera (...) Mi Cruz Azul es a todo dar, son los mejores”.

Haciendo una promesa como todo aquel aficionado que verdaderamente ama sus colores y los lleva tatuados en el corazón, la Señora Guerra reiteró que acompañará incondicionalmente a La Máquina hasta el final de sus días, siempre soñando con verlos levantar un título más y aumentar su legado entre los más ganadores en la historia del balompié azteca.

“Mientras esté viva, aquí voy a andar”.

BFG