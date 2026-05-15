Tolerancia cero: FIFA baja del Mundial a árbitro detenido por presunta agresión sexual

FIFA excluyó al árbitro neerlandés Rob Dieperink de la lista oficial de colegiados para la próxima Copa del Mundo después de que fuera arrestado en Londres en abril por acusaciones de agresión sexual contra un menor de edad.

Aunque la Policía Metropolitana cerró posteriormente la investigación y no presentó cargos, la FIFA decidió apartarlo del torneo de este verano, donde había sido seleccionado como árbitro VAR.

La FIFA confirma que Rob Dieperink ha sido excluido de la lista de árbitros de la Copa Mundial de la FIFA”, señaló el organismo en una declaración enviada a medios europeos.

La decisión abrió un nuevo episodio incómodo para el organismo rector del futbol mundial, que en los últimos años ha reforzado sus protocolos internos relacionados con integridad, protección de menores y conducta fuera del terreno de juego.

El arresto que cambió el escenario

Dieperink había sido incluido dentro del grupo internacional de oficiales que trabajaría en el sistema de videoarbitraje durante la Copa del Mundo. Su nombre aparecía entre los perfiles de confianza de UEFA y FIFA para competencias internacionales de alto nivel.

Todo cambió en abril.

La Policía Metropolitana de Londres lo arrestó tras recibir denuncias por una presunta agresión sexual contra un menor de edad. El caso permaneció bajo investigación durante dos semanas antes de ser archivado.

Según declaró el propio árbitro al diario neerlandés De Telegraaf, colaboró desde el primer momento con las autoridades británicas y notificó inmediatamente lo ocurrido tanto a FIFA como a UEFA y a la KNVB.

“Me entristece mucho haber sido acusado injustamente. Cooperé plenamente con la investigación policial y también fui inmediatamente totalmente transparente con FIFA, UEFA y la KNVB”, dijo Dieperink.

El árbitro sostuvo además que las acusaciones fueron descartadas después de una investigación “adecuada y exhaustiva”.

FIFA toma distancia pese al cierre del caso

A pesar del cierre judicial, FIFA optó por removerlo del torneo.

Fuentes cercanas al proceso indicaron a medios británicos que el organismo considera que la presión mediática alrededor del caso hacía inviable mantener a Dieperink dentro del grupo arbitral del Mundial.

El reemplazo previsto sería el francés Willy Delajod, quien asumiría el lugar vacante dentro del equipo VAR para la competición.

Hasta ahora, FIFA no detalló públicamente si la exclusión será temporal o definitiva respecto a futuras competiciones internacionales.