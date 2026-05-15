Piratas intentan “burlar” el reglamento… y terminan castigados con jonrón

Los Piratas de Campeche encontraron el jueves por la noche una peculiar manera de intentar sacarle la vuelta al reglamento de la Liga Mexicana de Beisbol, aunque la jugada terminó por convertirse en un boomerang y ahora la propia liga ya dejó claro que la estrategia no volverá a ser válida.

Todo ocurrió en la octava entrada del duelo ante los Leones de Yucatán, con la pizarra empatada 3-3, dos outs y corredor en segunda base. En la caja de bateo apareció Henry Ramos y el manager Lloyd McClendon decidió otorgarle base por bolas intencional, aunque de una forma completamente distinta a la habitual.

En la LMB no existe la base por bolas intencional automática como en Grandes Ligas. En territorio mexicano todavía es obligatorio realizar los cuatro lanzamientos fuera de la zona para conceder el pasaporte. Sin embargo, el receptor Francisco Peña simplemente se levantó de su posición como si esperara las bolas malas, mientras el pitcher Darrell Thompson jamás realizó un solo pitcheo.

La maniobra estuvo relacionada con el nuevo reloj de pitcheo implementado esta temporada 2026. Con corredores en base, el lanzador dispone de 20 segundos para ejecutar cada lanzamiento y, en caso de no hacerlo, el ampáyer marca automáticamente una bola. Thompson dejó correr el tiempo cuatro veces consecutivas para recibir las cuatro bolas sin necesidad de lanzar, evitando así un posible wild pitch o avance adicional de los corredores.

Pero la estrategia no terminó funcionando.

Después de esa peculiar base por bolas intencional, Dalton Guthrie, noveno bat de los Leones, conectó un jonrón de tres carreras que rompió el empate y terminó definiendo el encuentro. Incluso llamó la atención que Thompson estuvo cerca de tres minutos sin realizar un lanzamiento real antes de recibir el castigo.

Dalton Guthrie castigó la peculiar estrategia de los Piratas de Campeche con un jonrón de tres carreras que rompió el empate en la octava entrada ante los Leones de Yucatán. Cortesía Piratas de Campeche

El vicepresidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Gabriel Medina, confirmó a Excélsior que la acción no está permitida y que la liga ya habló con la organización campechana.

Existe una regla que prohíbe dilatar los juegos de manera alevosa y ahí entra lo que hizo el lanzador. Después de una advertencia puede aplicarse una sanción. Ya se habló con la directiva de Campeche y eso no está permitido”, explicó Medina.

McClendon ya había exhibido a los ampáyers esta temporada

La situación también volvió a colocar en el foco a Lloyd McClendon, quien ya había protagonizado otra polémica esta misma temporada. El pasado 18 de abril, apenas en el tercer juego del calendario, el manager mandó a un “corredor fantasma” durante entradas extras en el estadio Alfredo Harp Helú, pese a que esa regla no existe en la LMB. Ni los ampáyers ni los Diablos reclamaron y aquella carrera terminó convirtiéndose en la anotación del triunfo para Campeche.

Lloyd McClendon volvió a colocarse en el centro de la polémica en la LMB tras intentar aprovechar el reglamento del reloj de pitcheo durante el duelo entre Piratas de Campeche y Leones de Yucatán. Cortesía Piratas de Campeche

McClendon, de 67 años, nació el 11 de enero de 1959 y cuenta con amplio recorrido en el beisbol profesional. Como jugador disputó ocho temporadas en Grandes Ligas entre 1987 y 1994, mientras que posteriormente fue manager de los Piratas de Pittsburgh, los Marineros de Seattle y los Tigres de Detroi