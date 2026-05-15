Chivas prepara espectacular recibimiento para Semifinal de vuelta ante Cruz Azul

Chivas recibirá a Cruz Azul este sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco con la encomienda de cerrar su boleto a la Final del Clausura 2026 y buscar un título más en la historia de la Liga MX; preparan espectacular recibimiento para el Rebaño, por lo que piden que la afición esté en sus lugares desde antes del protocolo.

Un día antes de que el conjunto Rojiblanco y La Máquina se midan en la Perla Tapatía, Chivas recibió a sus aficionados para un entrenamiento a puerta abierta en el Estadio Jalisco en donde pudieron convivir con los jugadores y darles un último aliento previo a que concentren para el partido ante los cementeros, mismo que deberán de igualar o ganar para avanzar a la Final.

Así fue como Chivas hizo el llamado a sus aficionados para que estén dentro del recinto minutos antes del silbatazo inicial, preparando un recibimiento que alude a la emotividad, ya que compartieron una fotografía con una bandera y escudo del Rebaño que en su momento mostraron en un Clásico Nacional ante América.

“¡CHIVAS ES FIESTA Y CARNAVAL! Por eso mismo, necesitamos que estés en tu lugar ANTES DEL PROTOCOLO ¡Contigo le pondremos color a la Semifinal de vuelta!”.

En cuanto finalicen los 90 minutos frente a Cruz Azul, se revelará al primer invitado para la Final del Clausura 2026, esperando a su rival, mismo que saldrá de la serie entre Pachuca y Pumas, donde los universitarios se encuentran obligados al triunfo, mismo que Efraín Juárez no conoce como entrenador en Liguilla desde su llegada al banquillo Auriazul.

Además, en caso de coronarse en el presente Clausura 2026, Chivas llegará a 13 títulos y romperá el empate con Toluca, conjunto que el semestre pasado se coronó por duodécima ocasión en la historia de la Liga MX.

BFG