Video: FIFA ya mete mano con su primer letrero de 'Estadio Ciudad de México'

La FIFA ya metió mano al Estadio Banorte, al colocar su primer letrero de “Estadio Ciudad de México”, señal de que la cuenta regresiva para el Mundial 2026 sigue su curso y con ella la presión de culminar los trabajos de remodelación.

Anoche, tras el juego del Cruz Azul y el Guadalajara (2-2) correspondiente a la Liguilla del Clausura 2026, la FIFA y su comitiva para el Mundial 2026 tomó control operativo del recinto.

El primer encargo es el retiro de identidades publicitarias ajenas a la FIFA, por lo que el Estadio Banorte ahora pasa a llamarse “Estadio Ciudad de México” mientras dure la máxima justa de selecciones.

Estadio Banorte pasa a llamarse Estadio Ciudad de México Christian Mendoza/ Excélsior

También comenzó el branding correspondiente al Mundial 2026. A la lejanía, encima de uno de los accesos con torniquetes del inmueble ya se presume un nuevo letrero “Estadio Ciudad de México”.

¿Qué pasará con las letras gigantes de "Banorte"?

En la parte superior sobre una corona roja, el recinto presume dos identidades en letras gigantes: “Estadio Banorte”.

De acuerdo con fuentes internas del estadio, las letras no serán retiradas. Simplemente serán cubiertas. A temprana hora de este 14 de mayo, las grúas y obreros comenzaron su labor para dicho acondicionamiento.

siguen los trabajos en el Estadio Banorte tras la entrega a FIFA Christian Mendoza/ Excélsior

El estacionamiento del estadio se mantiene como un extenso campo de obras y estructuras metálicas. Esta área tendrá una operación dedicada a las activaciones comerciales para el público en general durante la Copa del Mundo.

Los alrededores de Santa Úrsula también sufren los trabajos de mantenimiento para el Mundial. Algunas calles se encuentran cerradas al tránsito vehicular por el cambio de asfalto.

Cabe recordar que los trabajos de remodelación del ecdm02 comenzaron a mediados del 2024, con una inversión que asciende a los 296 millones de dólares.

El resto de los estadios en México también sedes mundialistas, el Akron (Guadalajara, Jalisco) y el BBVA (Monterrey, Nuevo León) también fueron tomados operativamente por la FIFA y cuyos nombres cambiaron a Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey, respectivamente.