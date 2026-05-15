Pato O'Ward, listo para la calificación de Indy 500; termina octavo en práctica de viernes

Pato O’Ward afinó detalles de cara a la calificación de la edición 2026 de la Indy 500, al marcar el octavo mejor tiempo general y el sexto mejor promedio de cuatro vueltas en la cuarta práctica de la semana.

Para la jornada de este viernes, la presión de los turbocargadores de los motores se ajustaron para que la potencia tuviera un aumento de 100 caballos de fuerza, por lo que los pilotos de IndyCar se dedicaron a hacer simulaciones de calificación, en las que completaron cuatro giros a toda velocidad en el óvalo de 2.5 millas.

Pese a que la lluvia que cayó en el área de Indianápolis retrasó la actividad un par de horas, los 33 pilotos tuvieron cinco horas de pista abierta para encontrar la mejor puesta a punto.

O'Ward tuvo tres apariciones en pista James Black/INDYCAR

O’Ward, quien fue el más rápido durante el jueves, salió tres veces a lo largo del día, teniendo mejoras graduales de velocidad. En su primera salida, pasadas las 15:00 hrs (Tiempo local) y bajo clima nublado, el regiomontano estuvo en el rango de las 230 mph, quedando provisionalmente fuera de los diez primeros sitios.

Casi una hora más tarde, cuando se asomaba el sol, el piloto de Arrow McLaren hizo un segundo simulacro, mejorando sus promedios en una milla por hora, lo que le permitió entrar a los cinco primeros sitios en algún momento.

En su última salida, a menos de una hora de terminar la práctica, O’Ward mejoró otra milla por hora, siendo 232.202 mph (373.693 km/h) su mejor registro sin rebufo por parte de otro coche, que le permitió ser octavo en la clasificación general.

También ocupó la octava casilla en general, con 232.427 mph (374.055 km/h) y tuvo el sexto mejor promedio de cuatro vueltas con 231.795 mph (373.038 km/h).

Pato O'Ward ha sido perseguido por jóvenes aficionados durante la semana Josh Hernandez/IndyCar

Quien impuso la referencia principal fue Scott McLaughlin, cuya vuelta de 232.674 mph fue la mejor individual en los simulacros de calificación. A cuatro giros lanzados, el neozelandés implantó 232.572 mph (374.288 km/h), por lo que se posiciona como uno de los favoritos para luchar por la ‘pole position’ durante este fin de semana.

En los resultados generales, Felix Rosenqvist acabó en primera posición, por delante de Alexander Rossi; los dos pilotos encontraron succión aerodinámica de parte de otros coches para elevar sus promedios.

La calificación de la edición 2026 de la Indy 500 comenzará este sábado 16 de mayo a las 9:00 hrs (Tiempo del Centro de México) y durará siete horas. La sesión de mañana definirá las posiciones 16 a 33, así como a nueve que lucharán por la posición de privilegio el domingo; quienes acaben en los sitios 10 a 15 irán a un repechaje para acceder al Fast 12.