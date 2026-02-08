Betis enaltece a Fidalgo y aficionados se rinden ante él
Álvaro Fidalgo jugó su segundo partido con Beis, primero como titular, y el cuadro español enalteció el nivel del mediocampista que estaría con México en el Mundial 2026
Jugando su primer partido como titular, duelo en el que enfrentó al Atlético de Madrid como visitante, Betis enalteció el nivel de Álvaro Fidalgo y los aficionados del conjunto verdiblanco llenaron de elogios al Maguito que podría vestir la playera del Tri en el Mundial 2026.
A una semana de haberse anunciado su salida de América, Álvaro Fidalgo viajó inmediatamente a España para reportar con Betis, ser presentado ante su afición y Porter el número 15 en el dorsal que lucirá en LaLiga y Europa League hasta el final de la temporada.
Ante el escepticismo de los aficionados europeos, y la recomendación de los mexicanos, el nombre de Álvaro Fidalgo vivió sus primeros minutos bajo la playera de Betis entrando de cambio al medio tiempo por Nelson Deossa, quien es -de momento- uno de los habituales titulares para el conjunto bético.
La dolorosa derrota, goleada de 5-0 y eliminación ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey dejó en entredicho la oportunidad de Betis para trascender en una temporada donde buscan puestos europeos y una buena actuación en Europa League, sin embargo, la revancha llegó rápido para Fidalgo y compañía.
Arrancando como titular al ganarse la confianza de Manuel El Ingeniero Pellegrini, Fidalgo compartió el centro del campo con Marc Roca y Pablo Fornals.
Pese a que el inicio del compromiso le perteneció completamente al conjunto Colchonero, el exfutbolista del América se mantuvo fiel a una de las mejores facetas que presenta, concretando 34 de 36 pases precisos (94%).
Además, en la única acción en la que tuvo un duelo aéreo por disputar, Fidalgo salió avante.
Al terminar el partido, ya rumbo al camión para comenzar su regreso a Sevilla, Álvaro Fidalgo le mandó un agradecimiento a los aficionados que lo han estado apoyando en estos primeros días en su nuevo club:
“Hola afición, lo primero, gracias por la bienvenida que me diste desde el primer día. Parece que llevo más tiempo del que realmente estoy aquí. Con la victoria de hoy, y con mi debut (como titular) estoy muy feliz y se los agradezco. Vamos por todo, seguimos creciendo y nos vemos el sábado en Mallorca. Un abrazo para todos”.
BFG