Betis enaltece a Fidalgo y aficionados se rinden ante él

Jugando su primer partido como titular, duelo en el que enfrentó al Atlético de Madrid como visitante, Betis enalteció el nivel de Álvaro Fidalgo y los aficionados del conjunto verdiblanco llenaron de elogios al Maguito que podría vestir la playera del Tri en el Mundial 2026.

A una semana de haberse anunciado su salida de América, Álvaro Fidalgo viajó inmediatamente a España para reportar con Betis, ser presentado ante su afición y Porter el número 15 en el dorsal que lucirá en LaLiga y Europa League hasta el final de la temporada.

Ante el escepticismo de los aficionados europeos, y la recomendación de los mexicanos, el nombre de Álvaro Fidalgo vivió sus primeros minutos bajo la playera de Betis entrando de cambio al medio tiempo por Nelson Deossa, quien es -de momento- uno de los habituales titulares para el conjunto bético.

La dolorosa derrota, goleada de 5-0 y eliminación ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey dejó en entredicho la oportunidad de Betis para trascender en una temporada donde buscan puestos europeos y una buena actuación en Europa League, sin embargo, la revancha llegó rápido para Fidalgo y compañía.

Arrancando como titular al ganarse la confianza de Manuel El Ingeniero Pellegrini, Fidalgo compartió el centro del campo con Marc Roca y Pablo Fornals.

Pese a que el inicio del compromiso le perteneció completamente al conjunto Colchonero, el exfutbolista del América se mantuvo fiel a una de las mejores facetas que presenta, concretando 34 de 36 pases precisos (94%).

Además, en la única acción en la que tuvo un duelo aéreo por disputar, Fidalgo salió avante.

Al terminar el partido, ya rumbo al camión para comenzar su regreso a Sevilla, Álvaro Fidalgo le mandó un agradecimiento a los aficionados que lo han estado apoyando en estos primeros días en su nuevo club:

“Hola afición, lo primero, gracias por la bienvenida que me diste desde el primer día. Parece que llevo más tiempo del que realmente estoy aquí. Con la victoria de hoy, y con mi debut (como titular) estoy muy feliz y se los agradezco. Vamos por todo, seguimos creciendo y nos vemos el sábado en Mallorca. Un abrazo para todos”.

BFG