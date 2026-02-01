Betis hace oficial la llegada de Álvaro Fidalgo

La historia de Álvaro Fidalgo en América llegó oficialmente a su fin. Betis, su nuevo equipo, anunció el fichaje del mediocampista asturiano, quien arribará al conjunto verdiblanco hasta junio de 2030.

Después de una rueda de prensa en la que el Maguito se despidió de las Águilas, las firmas se estamparon en los pocos trámites que hacían falta por llenar y Betis anunció de manera oficial la llegada de Álvaro Fidalgo para afrontar lo que les resta de la temporada 2025-26, misma en la que se mantienen luchando en LaLiga, Copa del Rey y Europa League.

De esta manera, a sus 28 años, Álvaro Fidalgo pone fin a su primera etapa con América para llegar al Betis, con quienes debutará en LaLiga y buscará trascender más allá de sus 6 títulos obtenidos en la Liga MX:

- 3 Liga MX / Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

- 1 Campeón de Campeones de Liga MX / temporada 2024.

- 1 Supercopa MX / temporada 2024.

- 1 Campeones Cup / 2024.

Así fue el anuncio del Real Betis Balompié en redes sociales para anunciar la llegada de Álvaro Fidalgo a su escuadra:

¿Cuándo debutará Álvaro Fidalgo con el Betis?

Aún en México, el mediocampista volará cuanto antes a España para unirse a las filas del Betis, equipo que actualmente marcha 5º en LaLiga y disputará los Cuartos de Final en la Copa del Rey, además de haberse convertido en uno de los clasificados de manera directa a Octavos de Final en la Europa League.

Estos son los siguientes partidos del Betis, donde Álvaro Fidalgo podría contar con sus primeros minutos dentro del terreno de juego:

Vs Atlético de Madrid / Copa del Rey, 4tos de Final - jueves 5 de febrero.

En Atlético de Madrid / LaLiga, Jornada 23 - domingo 8 de febrero.

En Mallorca / LaLiga, Jornada 24 - domingo 15 de febrero.

Vs Rayo Vallecano / LaLiga, Jornada 25 - domingo 22 de febrero.

Vs Sevilla / LaLiga, Jornada 26 - domingo 1 de marzo.

