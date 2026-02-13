Álvaro Fidalgo hace guiño a México con playera especial del Betis por Día de Muertos

En medio de la discusión sobre si es mexicano o no, si debe o no ser convocado y si merece representar al país en el próximo Mundial, Álvaro Fidalgo, español recientemente naturalizado mexicano, volvió a enviar un mensaje que no pasó desapercibido.

El futbolista del Real Betis Balompié apareció como el rostro de la nueva prenda especial por el Día de Muertos del club andaluz, una pieza que, más allá del diseño, tiene detalles que conectan directamente con México; el más llamativo: en el reverso, a la altura de la nuca, donde aparece una bandera mexicana.

Fidalgo, quien llegó al Club América para convertirse en figura, y cuya salida del club para regresar a Europa coincide justo con el final de su proceso de naturalización y con la posibilidad de una primera convocatoria, no solo posó con el jersey verde de manga larga inspirado en la tradición mexicana más representativa en el mundo; también compartió una imagen en la que muestra claramente el reverso de la prenda, donde se aprecia el pequeño lábaro patrio.

En un momento en el que su nombre sigue ligado a la conversación sobre una posible convocatoria con la Selección Mexicana, el gesto inevitablemente alimenta el debate.

La prenda, denominada “Sudadera Día de Muertos Hombre Verde”, forma parte de la temporada 2025/26 del Betis y está inspirada en la cultura mexicana. Tanto en el frontal como en el dorsal presenta una catrina tradicional, elaborada en distintos tonos verdes que rinden homenaje al arte popular del país.

En el interior del cuello se incluye el escudo de México, reforzando la idea de un vínculo simbólico entre el club español y la identidad mexicana. Además, los ojos de la catrina están formados por la doble “B” característica del Betis, un guiño visual que mezcla tradición mexicana con identidad verdiblanca.

En cuanto a los detalles técnicos, el escudo del club y el logotipo de Hummel cuentan con aplicación TPU y efecto iridiscente, lo que genera reflejos cambiantes según la luz. Los colores principales son Green Forest, Kelly Green y Flash Green, manteniendo la esencia cromática del equipo.

La prenda, con envío incluido a México, tiene un costo final de 90.89 euros.

Más allá del valor comercial, lo que realmente genera conversación es el momento en que aparece Fidalgo portando la sudadera. El mediocampista ex del América sigue en el centro del debate por su posible elegibilidad con México, y cada guiño, cada símbolo y cada imagen con referencias tricolores es interpretada como una señal.

En tiempos donde la narrativa pesa tanto como el rendimiento, el detalle de una bandera en la nuca puede decir más de lo que aparenta.