El Atlante tiene nueva televisora para sus partidos de local

El Atlante anunció que sus partidos de local se podrán ver por TV Azteca Deportes y la primera transmisión será a partir del duelo contra Alebrijes de Oaxaca, correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

“El Club Atlante tiene el orgullo de presentar a TV Azteca Deportes como nuestro aliado estratégico, quien transmitirá nuestros partidos de local para el Torneo Clausura 2026. ¡Una gran alianza que nos permitirá llegar a los hogares azulgranas!”, destacaron los Potros.

En la Fase regular del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, al Atlante le quedan cinco partidos como local Foto tomada de @Atlante

Día: 21 de febrero de 2026.

Hora: 5 de la tarde.

Estadio: Agustín Coruco Díaz.

Por su parte, en la página de internet de la televisora, se detalló que el partido ante Alebrijes se podrá ver por el sitio y la APP de TV Azteca Deportes.

¿CÓMO VA EL ATLANTE EN EL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA DE EXPANSIÓN MX?

El Atlante viene de igualar 1-1 ante Correcaminos en la Jornada 6 y se sitúa en el último lugar del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, con dos puntos.

Por su parte, Alebrijes de Oaxaca marcha en el noveno sitio general con seis unidades. Viene de igualar 0-0 con Tlaxcala F.C.

El Tapatío es el líder general con 13 puntos, seguido de Tepatitlán FC con 12 y CA Morelia con 10.

LOS SIGUIENTES PARTIDOS COMO LOCAL DEL ATLANTE:

- Jornada 7: vs Alebrijes de Oaxada.

- Jornada 9: vs. CA Morelia.

- Jornada 11: vs. Dorados.

- Jornada 13: vs. Mineros de Zacatecas.

- Jornada 15: vs. Club Atlético La Paz.