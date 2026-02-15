Álvaro Fidalgo y Betis ganan y acarician puestos de Champions League

Betis derrotó 1-2 a Mallorca en la Jornada 24 de LaLiga, partido en el que Álvaro Fidalgo arrancó como titular, donde terminó por disputar los primeros 67 minutos; el cuadro verdiblanco se afianza en el 5º sitio y mantiene sueño de alcanzar los puestos de Champions League.

Con la encomienda de aprovechar los tropiezos de Villarreal y Atlético de Madrid, Betis fue al frente en un compromiso en el que Álvaro Fidalgo comenzó a asociarse de buena forma en los primeros instantes del duelo, mostrándose y creando opciones para Cédric Bakambu.

Fue en el minuto 18 cuando Fidalgo arrancó una jugada en el centro del terreno de juego que terminó con un disparo detenido por parte de Antony, sin embargo, Abde mostró su olfato goleador para anotar el 0-1.

El dinamismo en el centro de la cancha por parte de Fidalgo y compañía se mantuvo, por lo que los béticos lograron incrementar la ventaja en el tiempo de compensación de la primera parte, donde Cédric Bakambu se hizo presente (0-2 al 45+2’).

Para el segundo tiempo, Mallorca cambió la dinámica y con un portento de gol de Vedat Muriqi, los bermellones se acercaron en el partido (1-2 al 66’), momento exacto en el que Fidalgo dejó la cancha para darle ingreso a Sergi Altimira.

Finalmente, Antony y Fornals tuvieron una oportunidad de oro durante el minuto 80 para sentenciar los tres puntos, sin embargo, una doble intervención sobre la línea de Mallorca evitó que marcaran un tanto más, por lo que el resultado terminó sin mayor movimiento en Son Moix.

Tabla de posiciones en LaLiga tras la Jornada 24

De esta manera, así marcha la tabla de posiciones en LaLiga a falta del partido entre Girona y Barcelona, mismo que se jugará el lunes 16 de febrero:

1. Real Madrid / 60 puntos (+34 diferencia de goles).

2. Barcelona / 58 (+40).

3. Villarreal / 45 (+18).

4. Atlético de Madrid / 45 (+17).

5. Betis / 41 (+10).

6. Espanyol / 35 (-4).

* Los primeros 4 de LaLiga avanzarán directamente a Champions League, mientras que el 5º lo hará a Europa League y el 6º a Conference League.

El siguiente partido de Betis será el sábado 21 de febrero, cuando reciban al Rayo Vallecano -que llega tras haber goleado 3-0 al Atlético de Madrid- en busca de un triunfo más que los mantenga en la contienda por los puestos que dan acceso a la Champions League 2026/27.

