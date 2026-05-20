¿Fichaje listo? Idrissi, principal opción de América para el Apertura 2026

El Club América cerró el Clausura 2026 con una campaña muy por debajo de sus expectativas quedando eliminado en Liguilla. La directiva, consciente de la renovación de la plantilla, ya trabaja en la planeación del siguiente torneo.

André Jardine entiende que el equipo necesita de movimientos estratégicos en el mercado, por ello, ya tendría en la mira a un gran jugador: Oussama Idrissi.

Oussama Idrissi corriendo a celebrar su gol. Mexsport

Idrissi, nuevamente vinculado como fichaje del América

El nombre de Idrissi vuelve a sonar con fuerza en el Nido de Coapa. El extremo marroquí del Pachuca aparece como una de las principales opciones para reforzar la banda izquierda, especialmente ante los fuertes rumores que indican una posible salida de Brian Rodríguez.

No es la primera vez que el América busca al jugador. Meses atrás, las Águilas mantuvieron negociaciones avanzadas por sus servicios, pero el traspaso no se concretó debido a diferencias entre el club, Pachuca y el propio futbolista. Idrissi incluso reconoció públicamente que estuvo “muy cerca” de llegar a la institución.

Ahora, con Brian Rodríguez apuntando a emigrar, la directiva ha reactivado los contactos para conocer la situación actual del marroquí. Su experiencia en Liga MX y calidad técnica lo posicionan como el candidato número uno para ocupar ese flanco.

Oussama Idrissi en partido de Pachuca Vs América correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2024. Mexsport

Rayados también se interesa por Idrissi

Los Rayados no se quedan atrás y también ha mostrado interés por Oussama Idrissi. En torneos anteriores, el club regio preparó ofertas importantes por el atacante, valorándolo como un elemento capaz de marcar diferencia en ataque.

Sin embargo, la reciente llegada de Matías Almeyda como entrenador ha cambiado el panorama en Monterrey. El argentino prioriza una reestructuración interna y, por el momento, los fichajes estarían en pausa mientras se evalúa el plantel.

Si bien Pachuca no lo considera transferible a cualquier precio, una buena oferta podría abrir la puerta a su salida. Tanto América como Rayados lo tienen en la mira, pero el momento actual favorece más a las Águilas, que parecen más activas en el mercado veraniego.