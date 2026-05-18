¡Vuelve a México! Matías Almeyda está a un paso de dirigir al Monterrey 

El director técnico argentino, Matías Almeyda, estaría cerca de concretar su regreso a la Liga MX, esto luego de que diversas fuentes señalaron que tendría ya un acuerdo con los Rayados de Monterrey con un acuerdo multianual.

La designación del "Pelado" se produce tras dos semanas de intensas negociaciones, las cuales incluyeron reuniones presenciales en Madrid encabezadas por el nuevo presidente deportivo del club, el neerlandés Dennis te Kloese, y parte de la comitiva regiomontana. El acuerdo sería por dos temporadas, esto según ha revelado Canal 6.

El acuerdo final se sellaría la próxima semana cuando el entrenador visite México para comenzar la planeación del Apertura 2027.

Con Matías Almeyda en el banquillo, Chivas alcanzó su título 12 en Liga MX. Mexsport

Almeyda no es un desconocido para la Liga MX y, en su etapa anterior ayudó a edificar el último momento dorado de las Chivas del Guadalajara, recientemente eliminadas por el Cruz Azul. Con el cuadro de Jalisco logró cinco campeonatos: un título de Liga MX (Clausura 2017), dos Copas MX (Apertura 2015 y Clausura 2017), una Supercopa MX (2016) y la Liga de Campeones de la Concacaf (2018).

Tras su salida del balompié azteca, el sudamericano militó en la Major League Soccer con el San Jose Earthquakes para, posteriormente, saltar al AEK Atenas de Grecia. Recientemente, asumió el reto de dirigir al Sevilla en LaLiga de España; sin embargo, su gestión concluyó prematuramente al ser cesado luego de 32 partidos dirigidos debido al riesgo de descenso que enfrentaba la plantilla andaluza.

El objetivo de la directiva de Monterrey es presentar oficialmente a Almeyda, junto con la revelación de su nuevo cuerpo técnico, antes del 1 de junio, esto para darle tiempo de una correcta adaptación no solo para el torneo local, sino también para la Leagues Cup donde jugarán ante el Orlando City, Inter Miami de Lionel Messi y el Nashville SC, en lo que sería el primer gran reto del estratega.