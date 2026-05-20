¿Será la campaña del último baile? Aaron Rodgers pone fecha para final de su trayectoria en la NFL

Aaron Rodgers puso fecha de expiración a una de las trayectorias más brillantes en la historia de la NFL. El quarterback de los Pittsburgh Steelers confirmó que la temporada 2026 será la última de su carrera profesional. Lo dijo sin ambigüedad, que no haya dudas de que será el final.

Durante su primera comparecencia ante los medios locales tras firmar su más reciente contrato, el futuro miembro del Salón de la Fama, de 42 años, confirmó que esta será su última temporada en la NFL.

La decisión pone fin a meses de especulación. Los Steelers anunciaron su regreso con un contrato de un año que incluye 22 millones de dólares garantizados y tiene un valor de hasta 25 millones.

El acuerdo permite a Rodgers reunirse con Mike McCarthy, su entrenador en Green Bay, donde cosecharon ocho apariciones consecutivas en playoffs, dos premios MVP para el quarterback y el título del Super Bowl XLV.

Al cierre de la temporada regular 2025, Rodgers acumulaba 66 mil 274 yardas aéreas en su carrera, la quinta cifra más alta en la historia de la NFL, y 527 envíos de touchdowns, cuarto lugar en la lista histórica. Sus cuatro premios MVP (2011, 2014, 2020 y 2021) lo colocan como segundo en la lista histórica, sólo por detrás de Peyton Manning. También recibió el MVP del Super Bowl XLV, conquistado en febrero de 2011 cuando Green Bay derrotó precisamente a los Steelers.

En la temporada 2025, su primera en Pittsburgh, Rodgers inició 16 partidos y registró tres mil 322 yardas aéreas, 24 touchdowns y siete intercepciones. Lideró a los Steelers al título de la División Norte de la AFC en la última semana de la temporada regular, aunque fueron eliminados en la ronda de comodines por los Houston Texans, quinto sembrado de la conferencia.

La llegada de McCarthy y el regreso de Rodgers en lo que será su gira de despedida convierten al Super Bowl en el objetivo explícito de la franquicia para su última temporada juntos.

Rodgers llega a esta recta final a los 42 años -cumplirá 43 en diciembre-, como el jugador activo de mayor edad en su posición dentro de la liga. Su regreso también cierra el círculo con McCarthy, con quien ganó el Super Bowl y acumula 13 temporadas de historia común, reunión que convierte la campaña 2026 en uno de los reencuentros más significativos.