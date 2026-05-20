Afición de América ‘revienta’ a Brian Rodríguez en su cumpleaños: “¡Que se largue!”

El América terminó el torneo sin cumplir las expectativas altas que genera su plantilla y su historia. A pesar de clasificar a la Liguilla, el equipo quedó eliminado en Cuartos de Final y mostró irregularidades preocupantes a lo largo de la competencia.

Varios elementos del plantel no alcanzaron el nivel esperado, con altibajos evidentes en rendimiento y aporte colectivo. Entre ellos destaca Brian Rodríguez, quien, aunque aportó en algunos momentos, no logró consolidarse como el desequilibrante constante que el equipo necesita en ataque.

Brian Rodríguez jugando un partido con América. Mexsport

Afición de América pide marcha de Brian Rodríguez

Este 20 de mayo, Brian Rodríguez celebra su cumpleaños. El Club América no tardó en felicitarlo públicamente a través de sus redes sociales, destacando su trayectoria con el club y deseándole un año lleno de éxitos.

Sin embargo, la respuesta de la afición en los comentarios fue mayoritariamente negativa. Algunos de seguidores aprovecharon la publicación para exigir su salida del equipo, argumentando que su rendimiento no justifica su continuidad.

Frases como “Que se largue el cumpleañero”, “Feliz cumpleaños, pero que se vaya” o “Gracias por todo, ahora a otro lado” dominaron la sección de reacciones.

En estos momentos, el club y la hinchada viven momentos de tensión debido al mal torneo que tuvieron. El ‘Rayito’ fue uno de los jugadores más importantes este certamen, sin embargo, los azulcremas no perdonaron que, en los momentos importantes, no pudiera hacer más para poder avanzar en la Liguilla.

André Jardine abrazando a Brian Rodríguez. Mexsport

¿Brian Rodríguez se va del América?

Los rumores sobre la posible salida de Brian Rodríguez han ganado fuerza en las últimas semanas. Tras un Clausura 2026 irregular para el equipo y para él, varios reportes indican que el uruguayo podría dejar el club en el próximo mercado de verano.

Equipos del extranjero han mostrado interés. Se ha mencionado interés desde Brasil, Rusia (con el CSKA Moscú como posible destino) y hasta posibilidades en Europa. En México también se especula con clubes que podrían buscar reforzar su ataque con un jugador de su perfil, aunque por ahora el foco está en el mercado internacional.

Números de Brian Rodríguez en el Clausura 2026 con América