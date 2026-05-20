¿El Canelo Álvarez está acabado? Su próximo rival confía en sacar ventaja de una gran debilidad

Christian Mbilli no disimula su confianza. El campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) asegura que la pelea del 12 de septiembre en Riad, contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez llega en el momento preciso: el mexicano ya no es el mismo peleador que dominó la división durante casi una década.

Enfrentarme a Canelo es una pelea soñada. Él es una leyenda, pero yo estoy en mi mejor momento y listo para demostrar que pertenezco a la élite. Este es mi momento”, declaró el pugilista franco-camerunés.

Mbilli reconoció que admira a Canelo desde hace años, pero sostiene que su estilo agresivo y su presión adelantada podrían causarle problemas al tapatío, y tiene claro que el combate es la oportunidad más grande de su carrera. “Si gano a Canelo, seré la próxima superestrella”, explicó el peleador, que actualmente reside en Canadá.

Canelo Álvarez (63-3-2, 39 nocauts) no ha peleado desde que perdió el campeonato indiscutido de peso supermediano ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Tras esa derrota -la tercera de su carrera profesional- se sometió a una cirugía en el codo. El combate ante Crawford se convirtió en uno de los eventos de boxeo más vistos en la historia, con más de 41 millones de espectadores en la transmisión de Netflix.

Mbilli llega con un registro de 29-0-1 con 24 nocauts. Fue elevado como monarca supermediano del CMB en 2026 tras el retiro de Crawford. Tiene el cinturón, pero no lo conquistó en combate directo. Su última actuación generó dudas: su reciente pelea expuso que cuando el rival resiste y no cae en los primeros rounds, Mbilli comienza a mostrar limitaciones, pues su boxeo está diseñado para dominar, no necesariamente para adaptarse.

Desde el campamento rival, el entrenador Eddy Reynoso reconoció las virtudes del retador. “Es un buen peleador, dio una guerra en septiembre pasado contra Lester Martínez. Creo que tiene fuelle para ir a atacar, tira muchos golpes. No tiene una gran defensa, pero es fuerte, tiene buenas combinaciones y es muy aguerrido”, comentó Reynoso. El estratega expresó su confianza en que Álvarez recuperará el título: “En septiembre vamos a volver a coronar al Canelo, si Dios quiere.”

Las voces críticas también se multiplicaron. Óscar De La Hoya, promotor y excampeón mundial, afirmó en Fight Hub TV: “No me gusta la pelea. En serio, ¿Mbilli?… Creo que todo peleador tiene su punto máximo y luego empiezas a ver una caída clara, y Canelo está justo ahí.”

David Benavidez, quien lleva años exigiendo la pelea con el tapatío, fue más directo: “¿Quién quiere ver esa mierda?”, declaró el apodado Monstruo Mexicano después de su más reciente victoria ante Gilberto "Zurdo" Ramírez.

La conferencia de presentación oficial está programada para el 23 de mayo en El Cairo, Egipto. El evento, enmarcado en los festejos del fin de semana de la Independencia de México, se realizará en un estadio construido para la ocasión en Riad, donde se espera una asistencia de más de 20 mil espectadores.