Red Bull introducirá otro paquete de actualización para el GP de Canadá 

Red Bull Racing atraviesa uno de los inicios de campaña más complejos de su historia reciente en la Fórmula 1; sin embargo, el panorama al interior de la organización comienza a despejarse tras la evaluación de sus últimos avances técnicos y de más modificaciones que llevarán este fin de semana al Gran Premio de Canadá.

Luego de un arranque de temporada en el que el equipo perdió terreno frente a sus competidores directos en la parte alta de la parrilla quedando fuera de los tres primeros, la directiva ha confirmado que el paquete de mejoras introducido durante el Gran Premio de Miami representó un paso sólido para enderezar el rumbo en este 2026.

El director técnico de la escudería con sede en Milton Keynes, Pierre Waché, brindó un análisis de la situación actual al catalogar como "alentadores" los resultados obtenidos en el trazado de la Florida. Hasta antes de dicha competencia, la escudería no había logrado afianzarse en la disputa por las posiciones de podio en las rondas previas del calendario mundial, aunque el ritmo de carrera sigue estando de ser el ideal para Max Verstappen.

A pesar de la ausencia de trofeos, la postura del equipo técnico dio un giro positivo tras procesar los datos de telemetría. Waché explicó que la puesta en pista en Miami permitió consolidar un avance evidente, demostrando que las nuevas piezas aerodinámicas y mecánicas generaron ganancias palpables en el rendimiento general, ayudando a resolver deficiencias en áreas críticas del monoplaza.

Charles Leclerc y Max Verstappen en el Gran Premio de Miami. REUTERS

Al mismo tiempo, el ingeniero reconoció que estas modificaciones sirvieron para detectar otras debilidades en el vehículo, estableciendo una hoja de ruta clara sobre las áreas que requieren perfeccionamiento para extraer el máximo potencial de la unidad.

El proceso de evolución estructural no entrará en pausa. De cara a su próximo compromiso en el circuito Gilles Villeneuve para el Gran Premio de Canadá, la escudería introducirá un nuevo conjunto de actualizaciones menores. La parada en Montreal funcionará como una prueba para validar el paquete técnico completo antes de que el campeonato entre en su fase más densa.