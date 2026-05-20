¿Efraín Juárez se va de Pumas? Su futuro estaría en Europa

Pumas llega muy motivado a la Final ante Cruz Azul, ya que el equipo universitario ha mostrado un gran nivel en la Liguilla. Tras varios años sin llegar tan lejos, la afición sueña con el octavo título de Liga MX y romper una larga sequía.

Efraín Juárez ha sido clave en esta campaña, consolidando un estilo sólido y motivando a los jugadores. Sin embargo, parece que estos dos pudieran sus últimos dos partidos con los auriazules.

Efraín Juárez celebrando el pase de Pumas a la Final. Mexsport

Efraín Juárez podría salir de Pumas

Según el periodista Fabrizio Domínguez de FOX, Efraín Juárez tendría ofertas concretas de clubes de Europa y su ciclo en Pumas podría llegar a su fin después de la Final del Clausura 2026.

Algunos clubes importantes del Viejo Continente mantienen un interés es real, donde ven en el técnico mexicano un perfil atractivo: joven, con ideas claras y experiencia tanto como jugador en Europa como en la dirección técnica.

De concretarse su salida, sería una pérdida importante para Pumas, que ha encontrado estabilidad con Efraín Juárez al frente. Sin embargo, para el técnico representaría un salto importante en su carrera y la posibilidad de probarse en un futbol de mayor exigencia.

Si Pumas es campeón, Efraín Juárez se iría a Europa

El resultado de la Final ante Cruz Azul será determinante en las negociaciones. Una victoria y el título le darían a Efraín Juárez un impulso enorme, aumentando su valor en el mercado europeo y además, lo dejaría tranquilo de haberle entregado el campeonato al equipo que lo vio nacer.

Efraín Juárez dando indicaciones. Mexsport

Por el contrario, una derrota podría complicar ligeramente su posición, aunque el buen torneo realizado mantiene intacto el interés. En cualquier caso, su futuro parece estar en Europa, y la Final servirá como última gran vitrina antes de tomar una decisión definitiva.

Efraín Juárez, por su segunda experiencia en Europa

De darse su salida, no sería la primera experiencia de Efraín Juárez en el futbol europeo; anteriormente tuvo un paso por el Celtic de Escocia. En aquel periodo, Juárez vivió una etapa de adaptación y aprendizaje en su carrera como entrenador.

Esta experiencia previa pudiera ser beneficiosa para Efraín Juárez, en caso de que el entrenador se decida por abandonar a los Pumas.