¿Adiós al América? André Jardine manda mensaje con sabor a despedida tras la eliminación

El dolor por la eliminación frente al acérrimo rival sigue a flor de piel en las instalaciones de Coapa. Luego del dramático empate a tres goles en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el América quedó fuera de la contienda por el título del Clausura 2026. El marcador global finalizó con un escandaloso 6-6, otorgando el boleto de la Semifinal a los Pumas gracias a su mejor posición en la tabla general. Sin embargo, el golpe más fuerte para el americanismo llegó horas después, cuando el director técnico André Jardine lanzó un texto en sus redes sociales que dejó a la afición con el corazón en la mano y una enorme duda en el aire: ¿se trató de una carta de despedida?

André Jardine protestando una jugada. Mexsport

El estratega brasileño no se guardó nada al momento de reflexionar sobre la tragedia deportiva que vivieron sus dirigidos en Ciudad Universitaria. En un duelo donde los felinos tomaron una ventaja de tres anotaciones antes de los treinta minutos, la escuadra azulcrema sacó la casta y logró igualar los cartones de forma heroica. La gloria estuvo a un solo paso, pero el penal que cobró Henry Martín en el último suspiro se estrelló dramáticamente contra el metal, sellando el destino de las Águilas en la actual temporada de la Liga MX.

EL MISTERIOSO MENSAJE QUE SACUDIÓ A COAPA

Fiel a su estilo reflexivo, el timonel sudamericano utilizó sus plataformas digitales para expresar su sentir tras consumarse el fracaso. Lejos de lanzar críticas severas o justificar los errores arbitrales que reclamó en la conferencia de prensa previa, el técnico redactó palabras que sonaron a cierre de ciclo para muchos seguidores del futbol mexicano.

“El futbol a veces sabe ser cruel, y eso fue lo que vimos ayer. Los detalles hacen toda la diferencia. No importa cuánto creas merecerlo, siempre habrá un poste, un centímetro, un acontecimiento improbable que puede separarte de aquello por lo que diste la vida trabajando”, redactó el entrenador. Esta línea hizo una clara y dolorosa referencia a la falla desde los once pasos que sepultó las ilusiones de la institución. Sus palabras calaron hondo en una afición que, por historia, exige campeonatos torneo tras torneo y que ahora observa con incertidumbre el banquillo de su equipo.

ORGULLO INTACTO PERO UN FUTURO INCIERTO EN EL NIDO

A pesar de la inmensa decepción que significó culminar el semestre con las manos vacías, el comandante de la plantilla azulcrema destacó el coraje que mostraron sus pupilos para reponerse de un inicio de pesadilla en el clásico capitalino. El líder del cuerpo técnico subrayó que la verdadera identidad del equipo se forjó en la manera de afrontar la adversidad y de reconocer las propias equivocaciones dentro del terreno de juego.

André Jardine protestando por el arbitraje. Mexsport

“No podría estar más orgulloso de este grupo de jugadores, por su entrega, su valentía y la forma en que todos, sin excepción, hicieron suya la identidad americanista”, sentenció en su comunicado. Y aunque finalizó su escrito asegurando que este tipo de golpes fortalecen el carácter para levantarse de nuevo, el tono melancólico y de profundo agradecimiento desató un sinfín de rumores en el entorno mediático.

Hasta este momento, la cúpula directiva no emitió ningún pronunciamiento oficial sobre la continuidad del proyecto deportivo. Quedar fuera ante los de la UNAM representó una herida muy profunda para la institución, y el sorpresivo mensaje del técnico dejó la puerta totalmente abierta a la especulación: ¿será que André Jardine dirigió su último encuentro con la escuadra más ganadora del país? Solo el transcurso de los días y las decisiones de la directiva dictarán el desenlace de esta novela.