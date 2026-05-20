¡Mohamed no irá a ningún lado! Toluca acaba con las ilusiones de quien quería llevarse a su técnico

La directiva del Toluca cerró filas en torno a Antonio ‘Turco’ Mohamed y descartó cualquier posibilidad de que el bicampeón abandone el club antes de que concluya su contrato, pese a los rumores que lo colocaban como principal candidato para dirigir a Cruz Azul en el próximo torneo Apertura 2026.

Francisco Suinaga, presidente ejecutivo de los Diablos Rojos, fue categórico en entrevista al referirse a la situación del técnico argentino.

Mohamed es un gran capitán que tenemos al frente del equipo y los resultados hablan por sí solos. Ese tema ni siquiera se ha tocado; él está feliz y nosotros también. Estamos concentrados en la final del 30 de mayo y, después, esperamos estar hablando de una celebración, pero de eso tampoco depende si se queda o no en el club", declaró Suinaga.

El directivo también explicó el origen de los rumores en torno al estratega.

Un técnico tan exitoso y un proyecto tan sólido como el de Toluca siempre generan atención. Es normal que exista interés por lo que estamos haciendo y por la capacidad que tiene Tony como director técnico", añadió.

Mohamed llegó al banquillo escarlata en el Clausura 2025 en sustitución de Renato Pavia. De inmediato lideró a Toluca a la cima de la tabla general y conquistó el título. En el siguiente torneo repitió la hazaña y consumó el bicampeonato. Aunque en el Clausura 2026 los Diablos Rojos quedaron eliminados en cuartos de final ante Pachuca, el equipo avanzó a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf, que disputará el sábado 30 de mayo ante Tigres UANL en el Estadio Nemesio Diez.

El contrato de Mohamed incluye una cláusula de salida a mitad de año; sin embargo, el técnico no ha manifestado intención de activarla, situación que refuerza la postura institucional de Toluca.

El interés de Cruz Azul en Mohamed surgió tras la destitución de Nicolás Larcamón. De acuerdo con TUDN, la directiva cementera realizó acercamientos tanto con Mohamed como con Matías Almeyda para evaluar quién encabezará el banquillo en la próxima campaña. No obstante, reportes más recientes indicaron que Cruz Azul también analiza la opción del uruguayo Guillermo Almada y hasta dejar a Joel Huiqui de lograr el título del torneo Clausura ante Pumas en el que es un periodo de interinato.

La prioridad de Mohamed es ganar la Copa de Campeones de Concacaf para llevar a Toluca al Mundial de Clubes, objetivo que condiciona su visión de futuro inmediato con el club.