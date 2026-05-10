Ni 4 penales fueron suficientes para que América eliminara a Pumas

Pese a los 4 penales a favor en la eliminatoria, América terminó eliminado de manera agónica por Pumas en los Cuartos de Final correspondientes al Clausura 2026; Henry Martin falló el decisivo en el minuto 88.

América logró anotar 6 goles en los Cuartos de Final ante Pumas, sin embargo, al recibir 6 tantos por parte de Pumas, la posición en la tabla le sonrió a los universitarios -que terminaron como líderes- siendo eliminados del Clausura 2026 y acabando con la ilusión de bordar su 17º estrella en el escudo.

André Jardine exigió 2 penales más para América en la serie de Cuartos de Final correspondiente al Clausura 2026. Mexsport

Tras el compromiso de vuelta ante Pumas, André Jardine aseguró que pese a contar con 4 penales en los 180 minutos, existieron 2 más que debían haberse marcado, sin embargo, los árbitros de cada partido optaron por no señalar las faltas desde los 11 pasos.

Los 4 penales de América ante Pumas

1. Henry Martin / Ida, minuto 78

Tras un abrazo de Adalberto Carrasquilla a Rodrigo Dourado, Luis Enrique Santander acudió al VAR para consultar el jalón por parte del mediocampista panameño y marcar la pena máxima en el compromiso.

Henry Martin tomó el esférico engañó a Keylor Navas y recortó las distancias a 3-2, haciendo soñar al cuadro de Coapa.

2. Alejandro Zendejas / Ida, minuto 85

Con Henry Martin de nueva cuenta como protagonista, Nathan Silva contactó al capitán americanista dentro del área, por lo que El Trivilín Santander señaló el penal en favor del conjunto azulcrema que Alejandro Zendejas hizo efectivo para anotar el 3-3 que ponía cifras definitivas en el compromiso de ida.

3. Alejandro Zendejas / Vuelta, minuto 40

Ya en el partido de vuelta, cuando Pumas mantenía la ventaja de 3 goles ante América, una mano dentro del área orilló a que César Ramos Palazuelos acudiera a las pantallas del VAR para determinar el tercer penal en la eliminatoria para el conjunto dirigido por André Jardine.

De nueva cuenta, Alejandro Zendejas se impuso a Keylor Navas y hacía soñar al América con remontar una eliminatoria que estaba -prácticamente- perdida para los de Coapa en Ciudad Universitaria.

4. Henry Martin / Vuelta, minuto 88

Finalmente, en el marco del minuto 88, por una falta sobre Erick Sánchez, Henry Martin tomó el esférico y César Ramos Palazuelos dictó que el ‘9’ azulcrema debía cobrar. Tras unos segundos de pausa, el delantero americanista estrelló su intento en el poste que terminó por eliminar al América del Clausura 2026.

Henry Martin falló el penal decisivo para América en los Cuartos de Final del Clausura 2026. Mexsport

BFG