Fernando Alonso asegura que "hasta el chef" puede manejar los nuevos autos de Fórmula 1

Fernando Alonso ironizó con las nuevas reglas técnicas de la Fórmula 1, asegurando que incluso el chef de Aston Martin podría manejar a toda velocidad.

A partir de este año, las unidades tienen una distribución distinta de la potencia, con el sistema eléctrico aportando 50% de la energía, siendo igual a la del motor de combustión.

Pero Max Verstappen y Lewis Hamilton han sido algunos pilotos que mostraron su descontento con las características de la nueva generación de monoplazas, al describirlas como complejas y compararlas con la de los coches de Fórmula E.

Alonso también ha criticado el hecho de que la gestión de la energía eléctrica será vital durante los Grandes Premios, poniendo como ejemplo una de las curvas más veloces del circuito de Bahréin, donde se desarrollan las rondas de pretemporada, pero en la que, a fin de dar prioridad al despliegue de potencia en las rectas, se sacrifica rendimiento en otras zonas.

Históricamente, la curva 12 es una curva muy desafiante”, declaró a medios presentes en Bahréin, con citas recogidas por RacingNews365.



Antes, se elegía el nivel de carga aerodinámica para pasar la curva 12 a toda velocidad. Era una cuestión de habilidad del piloto, un factor decisivo para ir rápido en un tiempo de vuelta”.

Ahora, en la curva 12, vamos unos 50 km/h más lentos porque no queremos desperdiciar energía ahí. Queremos tenerlo todo en las rectas”.



Entonces, para hacer la curva 12 en lugar de 260 km/h a 200 km/h, tú puedes conducir el auto (dirigiéndose a un periodista). El chef puede conducir el coche en la curva 12 a esa velocidad. Pero no quieres desperdiciar energía porque quieres tenerla en la recta”.

Alonso no rodó durante este viernes Joseph Portlock/Aston Martin F1 Team

Adicionalmente, Alonso había expresado a Sky Sports Italia que "el papel del piloto estaba muriendo", en el sentido de que el centrarse en la administración de la potencia opacará el talento nato de los pilotos.

Sin embargo, también es empático con la naturaleza de un nuevo paquete técnico, el cual al ser nuevo ofrece nuevos desafíos a pilotos e ingenieros.

Al ser un veterano de más de dos décadas en el Mundial, en el que ha visto cambios como el paso de los motores V10 a los V8 y de ahí a la tecnología híbrida, junto con la evolución aerodinámica de diversas generaciones de coches, el piloto de Aston Martin Honda no pierde el espíritu de salir a competir bajo estas nuevas circunstancias.

​Entiendo los comentarios de Max porque, como piloto, uno quiere marcar la diferencia en las curvas, conduciendo esos 5 km/h más rápido. Pero ahora depende de cuánta energía tenga el motor en la siguiente recta”, aseguró.



Al mismo tiempo, esto es la F1 y siempre ha sido así; ahora lo importante es la energía. El año pasado o hace dos años, cuando él ganó todas las carreras, era la carga aerodinámica. Él podía entrar en las curvas a 280 km/h y nosotros podíamos entrar en las curvas a 250 km/h porque no teníamos carga aerodinámica”.

