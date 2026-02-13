El TAS sepulta el sueño del ucraniano Vladyslav Heraskevych en los Juegos Olímpico de Invierno

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmó la sanción. Vladyslav Heraskevych no competirá en las pruebas de skeleton de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 tras perder el recurso que presentó para revertir su descalificación.

El órgano reglamentario rechazó este viernes su apelación y respaldó la postura del movimiento olímpico. Matthieu Reeb, secretario general del máximo órgano jurídico deportivo, explicó que la libertad de expresión está garantizada en el entorno de los Juegos, pero no dentro del campo de competencia, al tratarse de un principio fundamental del olimpismo.

El conflicto comenzó cuando el piloto ucraniano de skeleton decidió rendir homenaje a deportistas de su país fallecidos durante la guerra con Rusia. Heraskevych, de 27 años y originario de Kiev, compitió con un casco que incluía imágenes en memoria de sus compatriotas caídos, un gesto que fue interpretado como una manifestación política.

El Comité Olímpico Internacional (COI) le solicitó que utilizara un casco neutro para poder participar en los Juegos de Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Sin embargo, el atleta se negó a modificar su equipamiento.

El TAS rechaza el recurso del ucraniano Heraskevych. AFP

Mark Adams, portavoz del COI, reveló que el organismo intentó persuadirlo “por todos los medios”, incluso en reuniones presenciales en las que estuvo la presidenta Kirsty Coventry. El objetivo, aseguró, era que el ucraniano pudiera competir y vivir la experiencia olímpica.

La base de la sanción se encuentra en la Regla 50.2 de la Carta Olímpica, que prohíbe cualquier manifestación política, religiosa o racial en sedes, instalaciones y áreas de competencia. Bajo ese marco, el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) determinó su descalificación de la final olímpica.

Con el fallo del TAS, el caso queda cerrado. El casco conmemorativo de Heraskevych, más allá de la controversia, ya forma parte de uno de los episodios más sensibles y debatidos en la historia reciente de los Juegos Olímpicos de Invierno.