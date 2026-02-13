Fórmula E: Pascal Wehrlein domina Carrera 1 en Arabia Saudita

Pascal Wehrlein, en su participación 100 en la Fórmula E, finalmente abrió su cuenta de victorias en la Temporada 12, al dominar la carrera 1 del ePrix de Arabia Saudita.

El alemán había sido candidato a ganar en las tres primeras fechas del Mundial 2025-2026, pero circunstancias de competencia lo habían privado de llegar a lo más alto del podio.

En la jornada de este viernes en Yedá, Pese a caer momentáneamente del tercer al cuarto lugar en el arranque, Wehrlein trabajó metódicamente para avanzar en el pelotón líder, rebasando a Taylor Barnard en la cuarta de las 32 vueltas completadas y tanto a Max Günther como a Norman Nato poco antes de llegar a la mitad del recorrido.

Wehrlein hizo su detención en pits en el giro 17, siendo ésta la primera carrera del año en la que se hizo uso del Pit Boost para recargar energía. De inmediato activó su Modo Ataque, con lo que aprovechó el aire limpio para escaparse de sus rivales, llegando a tener una distancia de casi 7 segundos.

Pese a que Edoardo Mortara (Mahindra), ganador de la pole position, intentó alcanzarlo en la parte final del recorrido, la brecha quedó en 2.6 segundos, con lo cual Wehrlein aseguró su primer triunfo del año, siendo el cuarto ganador distinto en igual cantidad de carreras del Mundial actual.

Además, Wehrlein saltó al liderato del campeonato, superando por 16 unidades a Nick Cassidy (Citroën), sexto en el resultado.

El podio de la carrera de este viernes, con Wehrlein, Mortara y Evans Jordan McKean/FIA Formula E

Mitch Evans (Jaguar) completó el podio, por delante de Nico Müller (Porsche) y Antonio Félix da Costa (Jaguar), en una carrera que tuvo una sola intervención del Auto de Seguridad, luego de un accidente de Zane Maloney (ABT Lola Yamaha) y Pepe Martí (CUPRA KIRO).

El arranque de la competencia se retrasó por un problema en el coche de Nyck de Vries (Mahindra), quien no arrancó.

La segunda carrera del fin de semana de Fórmula E en Arabia Saudita será este sábado a las 11 hrs (Tiempo del Centro de México).