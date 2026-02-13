Donovan Carrillo se lleva las ovaciones en Milán-Cortina al ritmo de Elvis Presley

El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo regresó a la pista de hielo para enfrentarse a la élite mundial en la final olímpica individual varonil de Milán-Cortina 2026. Con una rutina libre que vibró con las melodías universales de un mix de Elvis Presley, Carrillo ofreció una actuación de alto calibre, aunque marcada por la exigente mirtada de los jueces.

Tras el programa corto, en el que sumó 75.56 puntos, el patinador mexicano se entregó en el programa largo, consiguiendo 143.50 puntos. Su presentación no estuvo exenta de riesgos, pues incluyó elementos de altísima dificultad técnica, como el Salchow cuádruple (8.45 puntos) y el Toeloop cuádruple (8.41 puntos).

Al finalizar, su evaluación reflejó tanto el coraje de su propuesta como la estricta valoración técnica: cuatro secciones en verde, indicando ejecuciones sólidas, se combinaron con cuatro secciones en amarillo y dos en rojo, que señalaron ajustes y detalles que influyeron en su calificación final.

Donovan Carrillo, al conocer la calificación de los jueces. AFP

A pesar de la complejidad y la rigurosidad en la evaluación, Donovan Carrillo logró cerrar su participación en la final con una puntuación acumulada de 219.06 puntos, un total que no solamente superó la barrera de los 219, sino que también lo mantuvo como un competidor digno ante los rivales internacionales más experimentados.

Al final de su rutina, el atleta tapatío terminó agradecido, se extendió sobre la pista de hielo, sobre la que se agachó para darle un beso, seguido de "besos", así en plural, para México.