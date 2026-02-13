Gral. Ricardo Trevilla y la lealtad de las FA

El discurso del general Ricardo Trevilla Trejo durante el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el pasado 9 de febrero, fue todo menos ceremonial. En un acto cargado de simbolismo histórico, el secretario de la Defensa envió un mensaje político contundente: “En tiempos de presión, incertidumbre y riesgo, con valentía y lealtad seguiremos defendiendo los pilares de la seguridad nacional, la integridad, independencia y soberanía nacional. Condiciones indispensables para la estabilidad del Estado mexicano”.

Su llamado para que juntos, con lealtad, sociedad, gobierno y Fuerzas Armadas afrontemos todas las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias mexicanas y la seguridad nacional, no fue sólo una arenga militar. Luego, al reiterar que la lealtad del pueblo es “la fortaleza de la patria”, colocó a las FA como un eje de cohesión.

La referencia a episodios como la intervención estadunidense de 1846, la francesa de 1862 o la Revolución de 1910 tampoco fue casual. Fueron recordatorios históricos de que la división interna y la intromisión extranjera han sido, una y otra vez, detonantes de crisis nacionales. El mensaje implícito del secretario fue firme: México atraviesa un momento que exige cohesión, no fracturas y el contexto que vive el país explica el tono. El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una crisis de violencia y crimen organizado, tensiones diplomáticas con EU por el tema de los aranceles, seguridad, migración y combate al narcotráfico. A ello se suma la tensión por el insistente apoyo al gobierno del dictador cubano Miguel Díaz-Canel. En ese escenario, el respaldo del Ejército a la Presidenta y a las instituciones elimina cualquier duda sobre la disciplina, subordinación y unidad de las FA y sus mandos militares.

La Marcha de la Lealtad, en voz del general Trevilla, se convirtió en algo más que una conmemoración: fue una declaración de principios y una señal política hacia dentro y fuera del país. El llamado fue amplio y deliberado: cerrar filas frente a las adversidades que amenazan el bienestar y la seguridad del país, internas y externas. “En toda adversidad, la lealtad de las FA y del pueblo de México, son la fortaleza de la patria”.

* En política no hay coincidencias. El cierre del aeropuerto de El Paso, Texas, ordenado por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EU, ocurrió justo cuando los Srios. de la Defensa, Gral. Ricardo Trevilla, y de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, se trasladaban a Washington para participar en la Cumbre de Ministros y Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental.

En ese encuentro se reconoció que la Estrategia Nacional de Seguridad de México, en coordinación operativa con el Comando Norte de EU, en la frontera común, ha sido eficaz para reducir el narcotráfico hacia ese país como en la disminución de delitos de alto impacto en los estados fronterizos mexicanos.

Respecto al cierre del aeropuerto, inicialmente se afirmó que obedecía a la incursión de drones del crimen organizado, luego, que la amenaza había sido neutralizada. Sin embargo, después trascendió que la causa real fue un desacuerdo interno entre la FAA y el Pentágono por pruebas no coordinadas de tecnología antidrones, incluido un láser de alta energía. Si algo pretendía exhibir EU frente a los titulares de las FA mexicanas, su objetivo no se logró. Lo que sí dejó al descubierto fue el uso político de la seguridad fronteriza, la opacidad del Pentágono y la fragilidad de la coordinación civil-militar estadunidense.

* El libro de Julio Scherer, Ni venganza ni perdón, pegó en el corazón de la 4T. Scherer fue la persona más allegada a Andrés Manuel López Obrador, y fue por mucho, el funcionario más poderoso de su gabinete. Con toda esa información que tiene hoy está poniendo de cabeza a varias de las figuras más prominentes de Morena.

DE IMAGINARIA

Durante la ceremonia del 111 Aniversario de la FAM, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció su papel estratégico en la seguridad nacional, el auxilio a la población en casos de desastre y las acciones humanitarias, además de reiterar su respaldo al fortalecimiento de las FA. El Gral. Ricardo Trevilla subrayó a su vez que la Fuerza Aérea es garante de la soberanía, la integridad territorial y la independencia del país.