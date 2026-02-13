La identidad como brújula de la innovación

Vivimos en una época que confunde con facilidad innovación con novedad. Cambiar por cambiar, incorporar herramientas sin reflexión o acelerar procesos sin preguntarnos hacia dónde nos dirigimos puede generar la ilusión de modernidad, pero no necesariamente produce transformación auténtica. El que realmente innova es quien custodia la esencia y el sentido en contextos cambiantes; quien logra superarse sin perderse. La innovación, entendida en profundidad, es transformación, pero sin reunuciar a la esencia de lo transformado. Es evolución con continuidad, cambio con memoria, progreso con raíz.

En el ámbito educativo, esta comprensión resulta especialmente relevante. La innovación auténtica no nace del impulso por ser distintos ni de la presión por ocupar titulares, sino de la responsabilidad de servir mejor a la persona y a la sociedad desde la misión propia de la institución. Las barreras más difíciles para innovar no suelen ser técnicas ni presupuestales. Son, sobre todo, antropológicas y culturales, por eso el liderazgo universitario tiene una tarea silenciosa pero decisiva: alinear personas, procesos y propósito. Sin esa coherencia interna, la innovación se vuelve episódica; con ella, se vuelve sostenible.

Desde esta visión, innovar es una forma de creatividad fiel. Es permanecer leales a la misión sin caer en la inmovilidad. Es comprender que la sostenibilidad de la innovación depende de su arraigo en la identidad, no de su espectacularidad. La pregunta no es qué herramienta está de moda, sino qué decisiones fortalecen nuestro proyecto educativo en el largo plazo.

En un contexto de aceleración tecnológica —marcado por la inteligencia artificial y la digitalización de prácticamente todos los ámbitos— una de las claves más urgentes es poner el criterio antes que la herramienta. Con demasiada frecuencia adoptamos tecnologías antes de haber formulado las preguntas adecuadas. Entonces la tecnología termina marcando el rumbo y no la misión. El resultado suele ser una crisis silenciosa de identidad.

Las universidades que logran un equilibrio más sano son aquellas que se han detenido a clarificar qué entienden por formación, qué lugar ocupa la persona en su proyecto educativo y qué responsabilidades sociales asumen frente al uso del conocimiento. Desde ahí, la tecnología deja de ser una carrera y se convierte en una decisión. Esto no implica frenar la innovación, sino ordenarla. Avanzar con criterio permite integrar la inteligencia artificial como apoyo al aprendizaje, a la investigación o a la gestión, sin diluir la misión ni erosionar la confianza social en la universidad.

Otro eje fundamental consiste en pasar de una lógica instrumental a una lógica formativa. En muchos contextos, el énfasis está puesto en enseñar a utilizar tecnología; sin embargo, el desafío más profundo es formar personas capaces de comprenderla, cuestionarla y orientarla éticamente. La diferencia es sustancial, ya que usar una herramienta no es lo mismo que entender sus implicaciones.

Las universidades tienen una responsabilidad singular de preparar ciudadanos con juicio crítico y sentido de responsabilidad. En el caso de la inteligencia artificial, esto implica abrir espacios de reflexión interdisciplinaria, integrar preguntas éticas en los planes de estudio y fomentar una comprensión amplia de sus impactos sociales. Cuando la tecnología se aborda únicamente desde la eficiencia, la formación se empobrece. Cuando se convierte también en objeto de pensamiento crítico, se transforma en una oportunidad educativa de primer orden.

Finalmente, en un entorno cada vez más digitalizado, lo humano deja de ser un elemento accesorio y se convierte en una ventaja educativa diferencial. El acompañamiento personal, el diálogo académico, la formación del carácter y la construcción de comunidad adquieren un valor aún mayor. Aquello que no puede ser automatizado es precisamente lo que más necesita el mundo actual.

Las universidades que cuidan estos aspectos no lo hacen por resistencia al cambio, sino por convicción. Saben que la tecnología puede ampliar capacidades, pero no sustituir el criterio; puede agilizar procesos, pero no reemplazar el sentido; puede facilitar decisiones, pero no asumir la responsabilidad moral que conllevan.

Si la innovación logra estar anclada en la identidad y orientada al servicio de la persona y la sociedad, entonces no sólo será sostenible, será verdaderamente significativa.