Sarampión pega más a niños de 1 a 4 años

El brote de sarampión que afecta a México desde febrero del año pasado impacta mayormente a los niños de uno a cuatro años de edad.

En contraste, la población que ha presentado menos contagios son los adultos de 55 años y más.

De los 9 mil 187 contagios contabilizados desde febrero de 2025 a la fecha, mil 351 ocurrieron en menores de uno a cuatro años, informó la Secretaría de Salud en su último reporte de sarampión con corte al 11 de febrero.

En segundo lugar se ubica la población de 5 a 9 años, en la que se han notificado mil 122 casos. Los adultos de 25 a 29 años ocupan el tercer sitio, con mil 021 contagios. La población de 20 a 24 años está en cuarto lugar con 879 casos. Y en quinto sitio se ubicaron las personas de 10 a 14 años.

CASOS POR TASA DE INCIDENCIA

Sumado a lo anterior, la tasa de incidencia más elevada en todo el país se presenta en los menores de un año, con 51.37 casos por cada 100 mil habitantes.

Seguido del grupo de uno a cuatro años, con una tasa de 15.77 contagios.

En tercer lugar, los niños de 5 a 9 años con una tasa de incidencia de 10.60 casos.

La población de 25 a 29 años reporta una tasa de incidencia de 9.47 casos por cada 100 mil habitantes. Y en quinto sitio, las personas de 30 a 34 años con una tasa de 8.33 casos.

Por sexo, cabe señalar que en general el sarampión afecta por igual, aunque existe un ligero aumento en las mujeres que reportan 50.7% de los casos, frente a 49.3% que ocurren en los hombres.

FORTALECEN MEDIDAS

Ante el repunte de casos, los estados siguen reforzando las medidas de prevención.

En Veracruz, que acumula 21 casos, el IMSS-Bienestar habilitó en el centro histórico un módulo de vacunación contra el sarampión y otras enfermedades ante la llegada de miles de turistas al Carnaval 2026.

“Yo la verdad, vine por la vacuna del sarampión. Tengo 30 años. Le pedí a mi mamá mi cartilla de vacunación, pero no la encontró y no está segura de si tengo el esquema completo”, explicó Juan Carlos Mendoza, quien estaba en la larga fila.

En Nuevo León, con unos 700 casos, la diputada Claudia Caballero propuso el uso de cubrebocas obligatorio en escuelas y espacios cerrados.

Mientras que Chihuahua informó de 11 casos activos y Durango tiene 27, además de la defunción de un menor de ocho años. En Hidalgo hay ocho casos, en Guanajuato, dos y en Oaxaca diez.

Fue en Oaxaca donde el 17 de febrero de 2025 confirmaron un primer caso importado de sarampión, siendo una paciente estadunidense, de 5 años y 8 meses de edad, sin antecedente de aplicación de vacunas.

Con información de Roxana Aguirre, Aracely Garza, Carlos Coria, Emmanuel Rincón, Andrés Guardiola, Patricia Briseño y Ángeles Velasco