Samadhi Zendejas se baja del ring; actriz cancela pelea con Alana Flores en Supernova Génesis

Samadhi Zendejas sorprendió a sus seguidores al confirmar que ya no participará en el evento Supernova Génesis 2026, previsto para el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. La noticia fue compartida por la actriz a través de un comunicado en sus redes sociales durante la madrugada de este jueves, donde explicó las razones detrás de su decisión.

La pelea que sostendría frente a Alana Flores había generado gran expectativa desde que fue anunciada, pues se trataba de uno de los combates más esperados del cartel. El enfrentamiento prometía reunir a una figura reconocida de la actuación con una streamer que ha destacado dentro del circuito de boxeo amateur, lo que despertó el interés de miles de seguidores de ambas.

Instagram

Samadhi Zendejas explica por qué no estará en Supernova Génesis 2026

Mediante un mensaje, la actriz expresó su agradecimiento por el respaldo que recibió desde el momento en que se confirmó su participación en el evento. Destacó que los mensajes de apoyo y ánimo fueron constantes durante su preparación, la cual asumió con entusiasmo y disciplina.

No obstante, aclaró que su presencia en el evento finalmente no será posible. De acuerdo con lo que explicó, aunque existía disposición y compromiso de su parte, durante el proceso no se lograron concretar ciertos aspectos necesarios para que su participación se realizara en las condiciones adecuadas.

“Con el corazón abierto quiero compartirles que, aunque me estuve preparando con mucha ilusión y compromiso para participar en el próximo evento de boxeo, mi participación no podrá concretarse en esta ocasión. Durante el proceso no se lograron alinear todos los detalles necesarios para concretar mi participación de la mejor manera para todas las partes”.

También mencionó que procura cuidar cada paso profesional y el bienestar de las personas que forman parte de su equipo de trabajo.

Supernova Génesis 2026 sigue en pie

Aunque la salida de la actriz representa un cambio importante en la cartelera, el evento Supernova Génesis 2026 continúa programado para realizarse el 26 de abril en la Arena Ciudad de México. Hasta el momento, la organización no ha informado si se anunciará una nueva rival para Alana Flores o si habrá ajustes en el programa original.

Por su parte, Alana Flores mantiene su participación en la velada. La streamer se ha consolidado como una de las figuras más activas dentro del boxeo amateur en este tipo de espectáculos, acumulando victorias en eventos similares, lo que la mantiene como uno de los principales atractivos para el público.

PJG