F1 2026: ¿Cuándo vuelve "Checo" Pérez a pista para los últimos test en Bahréin?

Sergio “Checo” Pérez finalizó sus primeros test oficiales con Cadillac en Bahréin la noche del viernes 13 de febrero, sesiones donde el equipo se enfocó en tratar de encontrar la fiabilidad después de los problemas iniciales en Barcelona a finales de enero.

“Checo” Pérez se ubicó en la posición 14 en los resultados totales a más de tres segundos de lo hecho por el Mercedes de Andrea Kimi Antonelli quien fue la referencia del último día de pruebas seguido por George Russell.

Al igual que en la jornada del jueves, Cadillac afrontó dificultades técnicas, pero en esta ocasión recayeron sobre Valtteri Bottas, quien tuvo la jornada matutina. Durante estos tres días la firma americana decidió alternar a sus pilotos.

¿Cuándo serán los últimos test de la F1 2026?

Los equipos tendrán unos días de descanso antes de regresar a la pista de sakhir el próximo miércoles 18 de febrero para otras tres jornadas de pruebas en Bahréin finalizando el 21 de febrero.

Estos test serán los últimos antes de que la campaña 2026 arranque con el Gran Premio de Australia y será la preparación final para cada una de las escuderías, incluida la del mexicano Sergio Pérez.

Por ahora, Mercedes parece ser el favorito dada la consistencia que ha encontrado no solo con su equipo oficial, sino también con sus equipos clientes como McLaren y Alpine.

Cadillac no ha anunciado hasta ahora su programa de trabajo con “Checo” Pérez para la ronda final.