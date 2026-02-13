El CSKA de Moscú envió al América una oferta por Brian Rodríguez

Eñ CSKA de Moscú formalizó una oferta de 11 millones de dólares al América por los derechos federativos del uruguayo Brian Rodríguez. El equipo ruso, en la recta final de la ventana invernal de contrataciones, activó las negociaciones con la intensión de incorporar a un extremo lo antes posible, precisamente en esta fase de firmas y acuerdos acuerdos trasatlánticos entre entidades.

La propuesta del gigante moscovita se presenta como un desafío económico y deportivo para las Águilas, que aún no han emitido una respuesta ante el ofrecimiento. Los reportes indican que el América evaluará la oferta, ya que la venta del jugador, por quien habrían pagado alrededor de 6 millones de dólares hace tres años, representaría una ganancia significativa y estratégica para sus finanzas. Sin embargo, el tiempo apremia, pues el mercado de pases en el futbol ruso tiene como fecha límite el próximo 19 de febrero.

Brian Rodríguez, de 25 años, ha sido una pieza importante en el equipo de Coapa, logrando un tricampeonato para la escuadra más ganadora de México. En el Torneo Clausura 2026, el extremo charrúa ha disputado 299 minutos en cinco partidos, tres de ellos como titular, y ha contribuido con una anotación.

Su talento y desequilibrio por la banda izquierda lo convierten en un objetivo prioritario para el CSKA, que previamente buscó al argentino Exequiel Zeballos, de Boca Juniors.

Además del factor económico, la decisión de América se complica ante la postura del propio futbolista. Rodríguez ha manifestado en el pasado su deseo de explorar opciones en el extranjero, asegurando que un cambio de aires "sería un gran cambio para su carrera".

Con solamente un año restante en su contrato, esta ventana de transferencias podría ser la última oportunidad de América para obtener una cifra millonaria por sus derechos. De concretarse su salida, el equipo azulcrema se quedaría con una plaza de no formado en México disponible, lo que impulsaría la búsqueda de un refuerzo tanto por la izquierda como por la derecha para mantener la competitividad del plantel que en fechas recientes ha recibido duras críticas por su desempeño tanto en el aún joven Torneo Clausura 2026 como en la Concachampions.