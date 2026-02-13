Formula E responde a Verstappen y lanza una invitación al campeón de F1

Las palabras de Max Verstappen en Bahréin no pasaron desapercibidas en el paddock eléctrico de la Formula E. Cuando el tetracampeón del mundo cuestionó que la creciente gestión energética en la Fórmula 1 no encaja con su idea tradicional de la categoría, mencionó al campeonato creado por Alejandro Agag; unas declaraciones que llegaron hasta Arabia y generaron respuesta.

El cuatro veces campeón del mundo afirmó el jueves en los test de Sakhir: “Gran parte de lo que haces como piloto tiene un efecto enorme en el aspecto energético. Para mí, eso simplemente no es Fórmula 1. Quizá sea mejor pilotar en Formula E, ¿no? Porque ahí todo gira en torno a la energía, la eficiencia y la gestión”.

La respuesta de Fórmula E: Relevancia y respeto

Jeff Dodds, director ejecutivo de la serie eléctrica, optó por el elogio antes que la confrontación. Para él, que un piloto del calibre de Verstappen utilice a la Formula E como punto de comparación es, en sí mismo, una señal de relevancia. Lejos de sentirse atacado, Dodds consideró que el neerlandés simplemente reafirmó que cada categoría tiene su identidad propia.

“Cuando uno de los talentos generacionales de un deporte —y Max es uno de ellos— habla y decide mencionarte como referencia, eso no puede ser malo, porque hoy más personas están hablando de Formula E que ayer”, dijo el directivo a medios europeos.

Un mensaje directo y una invitación abierta

Dodds explicó que entendía perfectamente el punto de vista del piloto de Red Bull: “Consideré que los comentarios de Max eran muy lógicos. Básicamente dice: si yo quisiera competir en este estilo de carreras, estaría en Formula E, que es para lo que están diseñados. Eso no es de mi gusto”.

El directivo también reveló que mantuvo contacto con el piloto tras sus declaraciones: “Le envié un mensaje a Max anoche, por cierto”. Además, añadió que la evolución tecnológica de la categoría podría alinearse más con el estilo del tetracampeón en el futuro: “A medida que la Formula E continúa su trayectoria, el estilo de carreras probablemente se vuelva cada vez más de su agrado”.

Incluso lanzó una invitación en tono amistoso: “Estamos en Yeda, tú estás en Bahréin. Si quieres probar el coche, iré por ti”. Para Dodds, la conclusión es clara: que el mejor piloto de la actualidad los use como punto de referencia es un éxito para el campeonato eléctrico.