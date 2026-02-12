Regina Martínez y la historia de las 'dignas representaciones' de México en Invierno

La esquiadora de fondo Regina Martínez ya forma parte de esa historia del deporte olímpico mexicano que realza más las dignas representaciones en unos Juegos Olímpicos de Invierno que el resultado en el que terminan su participación. Ella ya es la primera deportista tricolor en competir en una prueba de fondo en estas magnas justas, después de cruzar la meta en la posición 108, la última en hacerlo, en la distancia de 10 kilómetros en Milano-Cortina 2026.

Desde los Juegos de Invierno de Sarajevo 1984, cuando México fue representado únicamente por Hubertus von Hohenlohe en las competencias de downhill, slalom y slalom gigante, el deporte invernal ha hecho una vasta colecta de dignas representaciones que dejan claro que las disciplinas invernales exteriores y de pista no son un tema de desarrollo en la alta competencia deportiva en el país.

De Hubertus von Hohenlohe es la marca seis ediciones olímpicas invernales tomando salida por México en diversas pruebas, siendo un sitio 26 en el slalom de las justas de Sarajevo 1984 la mejor de sus actuaciones, muy distante de la pelea de las preseas.

El final de la trayectoria olímpica del aristócrata mexicano-austriaco, quien también era cantante, fue con un DNF (no terminó la prueba) en el slalom de los Juegos de Sochi 2014, luego de acumular posiciones más cercanas a los últimos sitios en las pruebas a las que calificó para Sarajevo 1984, Calgary 1988, Albertville 1992, Lillehammer 1994, Vancouver 2010 y Sochi 2014.

Hubertus von Hohenlohe: figura simbólica e histórica de la presencia mexicana en el olimpismo de invierno. Alexandro Medrano

Los contingentes más nutridos mexicanos

Las ediciones olímpicas invernales de Calgary 1988 y Albertville 1992 fueron en las que México llevó sus contingentes más nutridos con 10 y 16 representantes, pero también fueron las que más dignas participaciones terminaron trayendo de vuelta.

En la pista de Calgary, Ricardo Olavarrieta terminó penúltimo (26) al igual que Diana Encinas (30). Historias similares entre los peores lugares tuvieron en los descensos de la prueba de Super G, Alex Christian Benoit (49), Patrice Martell (53), mientras que Carlos Pruneda fue descalificado (DNS).

México mandó a Calgary dos equipos en las pruebas de bobsleigh con las parejas de Jorge Tamés y José Tamés (36) y Roberto Tamés y Luis Adrián Tamés (37), que terminaron entre las últimas de 38 parejas que cubrieron el recorrido de la prueba y tres que fueron descalificadas.

Cuatro años después, en Albertville 1992, a Ricardo Olavarrieta (30) y a Mayda Navarro (29) los acompañó la digna representación de ser los últimos lugares en el patinaje artístico individual.

México manda menos deportistas

Luis Carrasco representó a México en una edición de Juegos Olímpicos de Invierno en la competencia de Skeleton. Conade

El deporte invernal tricolor comenzó a inscribir a menos representantes en las justas invernales luego de los fiascos de Calgary 1988 y Albertville 1992.

En los primeros Juegos de Invierno del nuevo milenio, en Salt Lake City 2002, solo fue un representante de deporte individual, Luis Carrasco, quien en la prueba de skeleton terminó en la posición 25 de 26 participantes, mientras que el equipo de bobsleigh (Roberto Lauderdale, Roberto Tamés, César Valdivia) se ubicó en 35 de 37 competidores.

Sarah Schleper participó en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno, para establecer una marca. Terminó en el sitio 26 representando a México. AFP

México, el país de las dignas representaciones en Invierno

Antes del resultado de Regina Martínez en Milano-Cortina 2026, en la edición de PyeongChang 2018, Jonathan Carrillo también hizo un enorme esfuerzo para terminar la prueba de 15 kilómetros de cross country en la posición 94 de 95 que la terminaron, 16 minutos por detrás del ganador de la presea de oro.

En la pista de hielo, Donovan Carrillo, el más destacado de los patinadores en la historia de México, concluyó aquellas justas de hace cuatro años en el sitio 22 de entre 30 participantes.En estas justas de Milano-Cortina, Sarah Schleper hizo historia con su séptima participación olímpica (cuatro como estadounidense y tres como mexicana) para terminar el Super G femenil en el sitio 26, el último entre quienes concluyeron la prueba de 43 inscritas.