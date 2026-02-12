Se registra primer caso de gusano barrenador en un conejo

Por primera vez, desde que inició el rebrote de gusano barrenador del ganado en México (Cochliomyia hominivorax), en noviembre de 2024, se presentó un caso de miasis en un conejo o liebre (Lepórido) en el estado de Chiapas.

De acuerdo al reporte más reciente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en total existen en general 708 casos activos en territorio nacional. Los casos se concentran en 15 estados de la República Mexicana: Oaxaca (164), Chiapas (132), Guerrero (106), Veracruz (99) , Estado de México (61), Yucatán (38), Michoacán (33), Quintana Roo (27), Campeche (19), Puebla (11), Tabasco (8), San Luis Potosí 4, Tamaulipas (3), Jalisco (2), y Colima (1).

Los animales afectados son bovinos (443), perros (139), cerdos (58), caballos (35), ovejas (15), cabras (9), gatos (6), aves de corral (2) y conejo o liebre (1).

Animales de vida silvestre afectados con gusano barrenador

Hasta la fecha, suman siete los animales de vida silvestre detectados con gusano barrenador del ganado, cuatro bajo cuidado profesional en confinamiento y tres en su hábitat natural.

El 4 de diciembre de 2025, se registró el primer deceso de este tipo de ejemplares, cuando Excélsior reveló la muerte de un mono saraguato, macho, de alrededor de cinco años de edad, que cayó de un árbol en el municipio de Palenque, Chiapas.

El caso más reciente lo reportó el Senasica a principios de febrero en dos ejemplares de ciervo rojo (Cervus elaphus), en un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), en Tzucacab, Yucatán.

Cronología del gusano barrenador en México

El primer caso de gusano barrenador del ganado en un ejemplar en vida libre se remonta al 24 de abril de 2025, cuando fue encontrada una Aguililla caminera (Rupornis magnirostris), con miasis en el ala derecha, en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Posteriormente, el 1 de mayo de 2025, se detectó la presencia de la plaga en un Búfalo de agua (Bubalus bubalis), en una unidad de producción ganadera, en Palizada, Campeche. Después, se confirmó el 8 de agosto de 2025, el caso de una paloma común (Columba livia), que volaba libre en Playa Vicente, Veracruz, municipio situado en la región del Papaloapan.

Para el 28 de agosto de 2025, se identificó un ciervo rojo con miasis por gusano barrenador en la base de las astas en un PIMVS de Tzucacab, Yucatán. De acuerdo con la Semarnat, luego se registró la muerte del mono Saraguato en diciembre de 2025, y para febrero de 2026, se presentaron dos casos de ciervo rojo en Yucatán.

Gusano barrenador y los avances

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Senasica destacó que en el estado de Tamaulipas hay sólo tres casos activos de gusano barrenador del ganado, de un total de 23 reportados en diciembre, "como resultado de la estrategia sanitaria implementada con asociaciones ganaderas, la coordinación con el gobierno estatal y la población en general".

Subrayó que en la primera semana de febrero no se detectó ninguna mosca fértil en las 154 trampas instaladas, en contraste con lo reportado a finales de diciembre de 2025, cuando se registraron 28 capturas de insectos.

Indicó que el punto más cercano de la plaga a Estados Unidos se localiza en el municipio de González, a 387 kilómetros de la frontera.

Agregó que de acuerdo con cifras al 11 de febrero, las acciones realizadas permitieron desactivar 78 por ciento de los 83 casos registrados desde hace mes y medio en la región Huasteca de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas.

"Esta estrategia, que es parte del Plan Noreste, cuenta también con el apoyo de los gobiernos de Veracruz y San Luis Potosí, a través de la participación de manera directa más de 350 personas (médicos veterinarios, inspectores y personal técnico y de apoyo), lo que ha permitido sostener las acciones de vigilancia, atención y control en campo de manera regional", remató.

