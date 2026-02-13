Más de 60 vueltas: "Checo" Pérez logra una jornada productiva con Cadillac en Bahréin

El mexicano Sergio “Checo” Pérez finalizó la primera semana de test de pretemporada de Bahréin de la F1 2026 este viernes, siendo el encargado de cerrar la jornada luego de que Valtteri Bottas lo hizo por la mañana, en un día donde Cadillac se enfocó en seguir reduciendo sus problemas.

Bottas tuvo dificultades en la sesión matutina y vio cortado su programa. Sergio Pérez, por el contrario, tuvo una tanda más productiva respecto al martes donde también afrontó complicaciones con el monoplaza. El mexicano se ubicó en la posición 14 con un mejor registro de 1m37.365s para quedar a 3.6 segundos de lo hecho por el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Checo Pérez rodó un total de 67 giros y en la parte final se enfocó en simulaciones de tandas largas con el neumático duro.

Mercedes sin rival

La firma alemana demostró de nueva cuenta su superioridad al finalizar con Antonelli en la cima con 1m33.669s superando por dos décimas lo hecho en la mañana por su compañero George Russell.

Lewis Hamilton llevó a Ferrari a la tercera posición a 0.5 segundos de diferencia. El siete veces campeón del mundo provocó la última bandera roja por incidente a 11 minutos del final cuando su coche quedó detenido en la curva 8.

Oscar Piastri tuvo la sesión completa para él y registró 161 vueltas en el día demostrando la fiabilidad del McLaren y finalizando cuarto, a ocho décimas de Antonelli.

Max Verstappen fue quinto a 1.6 segundos del mejor y con 61 giros, justo por delante de su compañero Isack Hadjar. Esteban Ocon, Franco Colapinto, Oliver Bearman y Nico Hulkenberg cerraron los 10 primeros.