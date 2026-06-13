El fenómeno viral que nadie vio venir en el Mundial

La Selección Mexicana tuvo un incondicional en sus filas, pero no se trató de un ser humano, sino de un pato que portó la playera del Tricolor y recorrió las calles de la CDMX. Varios países también hicieron eco de la mascota.

Tras el triunfo del pasado jueves por 2-0 ante Sudáfrica, los aficionados celebraron en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, pero un pato llamó la atención al seguir a uno de sus dueños.

Días después, la cuenta de la Selección Mexicana compartió un video del mismo. Incluso, en “El Chiringuito TV” de España también lo difundieron, así como la prensa de Brasil.

“El Mundial hace distinción de países... pero no de especies. Este pequeño aficionado mexicano es la clara demostración”, publicó el programa español en sus redes sociales.

“¡Primera línea del grupo de fans organizado de México en el Mundial!”, indicó el sitio TNT Sports de Brasil.

El Mundial en México ha tenido varios capítulos, donde también los coreanos han sobresalido, como aquel aficionado que fue alzado para ser recibido por mexicanos.

O, recientemente, un aficionado mexicano portó una máscara de Rey Misterio, cuando en las prohibiciones de la FIFA se encuentra que ningún aficionado puede portar una tapa en los estadios del Mundial.

Pero también hay cosas negativas, como el mexicano que se burló de una influencer coreana o el “milagro” que se hizo viral en la CDMX.