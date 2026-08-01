Yareli Acevedo conquista el bronce en un cerrado final del ciclismo de ruta de Santo Domingo 2026

En un cierre definido por menos de un segundo, la mexicana Yareli Acevedo conquistó la medalla de bronce en la prueba de ciclismo de ruta individual femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Bronce para Yareli Acevedo en ciclismo de ruta

Yareli Acevedo consiguió la medalla de bronce en el ciclismo de ruta individual femenil después de un cierre en el que las primeras posiciones se definieron prácticamente sobre la línea de meta.

Marlies Mejías de Cuba fue la primera en cruzar y se quedó con la medalla de oro. Taniel Campbell de Trinidad y Tobago terminó inmediatamente detrás para conquistar la plata, mientras que Acevedo ocupó la tercera posición y sumó otra presea para la delegación mexicana.

A pesar del orden de llegada, los tiempos oficiales reflejaron la paridad que tuvo el cierre. Mejías, Campbell, Acevedo y Lilibeth Chacón de Venezuela registraron una marca de 3:10:32 después de completar los 123.28 kilómetros.

La diferencia también fue mínima con las siguientes dos competidoras. Diana Peñuela de Colombia y Yendry Quesada de Costa Rica cruzaron la meta menos de un segundo después para terminar en el quinto y sexto lugar, respectivamente.

De esta manera, menos de un segundo separó a las primeras seis ciclistas de la clasificación final.

La prueba terminó en el circuito de la Avenida Malecón de Santo Domingo, República Dominicana, donde Acevedo consiguió subir al podio y agregar una nueva medalla a su participación en la justa centrocaribeña.

Final cerrado en el ciclismo de ruta. Adrian Macias/Mexsport

Yareli Acevedo cierra Santo Domingo 2026 con cuatro medallas

El bronce en ciclismo de ruta también representó el cierre de la participación de Yareli Acevedo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La ciclista mexicana terminó la competencia con cuatro medallas obtenidas entre las pruebas de ciclismo de pista y ruta.

Acevedo conquistó la medalla de oro en el ómnium femenil del ciclismo de pista. En la misma disciplina también consiguió dos preseas de plata, una en madison femenil y otra en persecución por equipos femenil.

Yareli Acevedo también logró medallas en pista. Mariano Rios/Mexsport

Finalmente, la mexicana trasladó sus resultados a la prueba de ruta individual, donde cerró su participación con la medalla de bronce tras terminar tercera en uno de los finales más cerrados de la competencia.

De esta forma, Yareli Acevedo concluyó Santo Domingo 2026 con un oro, dos platas y un bronce para un total de cuatro medallas.