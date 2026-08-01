Juegos Centroamericanos 2026: México domina el triatlón con cuatro medallas de oro

México dominó la jornada de triatlón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar las cuatro medallas de oro que estuvieron en disputa durante este sábado.

La delegación mexicana subió a lo más alto del podio en las pruebas individuales femenil y varonil, además de quedarse con el primer lugar en ambas ramas por equipos. A estos resultados se sumó una medalla de bronce para cerrar la jornada con cinco preseas.

Aram Peñaflor y Ana María Torres fueron los campeones en las pruebas individuales, mientras que los resultados de los representantes mexicanos también permitieron conseguir los dos oros por equipos.

Con cuatro oros y un bronce, México aseguró el primer lugar del medallero del triatlón cuando todavía resta por disputarse la prueba de relevos mixtos, programada para el lunes 3 de agosto.

Aram Penaflor, Erik Ramos y Nicols Probert ganaron oro en triatlón por equipos masculino. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Dos oros y un bronce en las pruebas individuales

La primera medalla de la jornada fue para el olímpico mexicano Aram Peñaflor, quien conquistó el oro en el triatlón individual varonil con un tiempo total de 1:45:28.

El mexicano completó los mil 500 metros de natación en 17:55 y necesitó 24 segundos para realizar la primera transición. Posteriormente registró 55:46 en los 40 kilómetros de ciclismo, 31 segundos en la segunda transición y cerró con 30:50 en los 10 kilómetros de carrera.

Matthew Wright, representante de Barbados, terminó 41 segundos por detrás de Peñaflor y consiguió la medalla de plata. El bronce fue para Tyler Smith de Bermudas, quien concluyó con una diferencia de 53 segundos respecto al mexicano.

En la rama femenil, Ana María Torres también llevó a México a lo más alto del podio después de completar la prueba en 1:59:00.

Torres registró 20:39 en los mil 500 metros de natación y realizó la primera transición en 28 segundos. En los 40 kilómetros de ciclismo marcó 1:02:02, seguida de una segunda transición de 36 segundos y un tiempo de 35:13 en los 10 kilómetros de carrera.

La colombiana María Velásquez se quedó con la medalla de plata al terminar 39 segundos por detrás de la mexicana. Rosa María Tapia, también de México, consiguió el bronce al cruzar la meta 1:08 después de Torres.

Oro de Ana Mría Torres. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

México también conquista los dos oros por equipos

El dominio mexicano se extendió a las pruebas por equipos, donde la delegación nacional consiguió las dos medallas de oro disponibles.

En la rama femenil, los tiempos de Ana María Torres y Rosa María Tapia en la competencia individual dieron un total de 3:59:08, suficiente para colocar a México en la primera posición. Marcela Álvarez también recibió medalla.

La dupla hondureña formada por Camila Alcalá y Julia Alcalá consiguió la plata al terminar con una diferencia de 6:39 respecto a las mexicanas. El bronce fue para Rosa Martínez y Yaniuska Jiménez de Venezuela, quienes finalizaron 8:24 por detrás de México.

Rosa Maria Tapia, Ana Maria Torres y Marcela Alvarez ganaro oro en la modalidad por equipos femenil Jose Luis Melgarejo/Mexsport

En la prueba por equipos varonil, Aram Peñaflor y Nicolás Probert registraron un tiempo conjunto de 3:32:50 para conquistar otra medalla de oro. Erik Ramos también ganó medalla.

Matthew Wright y Fynn Armstrong de Barbados se quedaron con la plata al terminar 3:31 por detrás de la dupla mexicana. Yhousman Perdomo y Cristian Torrealba de Venezuela completaron el podio con el bronce, con una diferencia de 4:02 respecto a México.

Con estos resultados, la delegación mexicana cerró la jornada sabatina con cuatro medallas de oro y una de bronce en triatlón. México ganó las cuatro pruebas disputadas y aseguró el primer lugar del medallero de la disciplina.

La actividad del triatlón en Santo Domingo 2026 todavía tendrá una última prueba. Los relevos mixtos se disputarán el lunes 3 de agosto, donde México tendrá la oportunidad de aumentar la cosecha conseguida en las pruebas individuales y por equipos.