“Espero poder contárselo a mis futuros hijos”, dice Romina, tras histórica participación

Su sonrisa es digna de quien acaba de hacer historia para su país en una competencia internacional, en la élite del ciclismo femenino. La felicidad es tanta que Romina Hinojosa baila antes de dar declaraciones tras haber sido la primera ciclista mexicana en participar en el Tour de Francia Femenino 2026.

Reconoce que hubo otras ciclista mexicanas en competencias anteriores pero, sabe que es la primera en esta versión de la competencia que celebra su quinta edición como Tour de Francia Femenino 2026.

La verdad es un honor, es algo muy padre que sé que le voy a poder contar a mis futuros hijos y espero poder inspirar a nuevas generaciones para que lo hagan mejor que yo, de verdad, esa es mi meta

Tal como ocurrió la semana pasada en la edición varonil, donde participó su novio, el también mexicano Isaac del Toro, los ciclistas gozaron del apoyo de aficionados mexicanos.

“La verdad es que se sintió como en México, hubo un buen calor. Muchísimas gracias, (por el apoyo). Escucho todo, veo todo y me animo mucho, a lo mejor no puedo responder porque estoy concentrada pero que sepan que los escucho y me anima todos los días, gracias de verdad”, declaró entre risas a la periodista Tatiana Briseño, al finalizar la etapa 1 de la competencia.

Con sarcasmo, Romina calificó la etapa 1 como plana, pese a que tuvo mil 800 de desnivel y subidas categoría 3 y 4.

“Estuvo brutal, como debe ser el Tour de Francia. Estoy emocionada por los días que vienen, espero sentirme un poco mejor cada vez”.