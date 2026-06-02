Selección de México: historia, títulos, datos y su mejor jugador histórico

México es el decano de las inauguraciones y el anfitrión por excelencia. Presente desde el primer suspiro en Uruguay 1930, la historia del "Tri" está grabada en las paredes del Estadio Ciudad de México, el único templo que ha visto coronarse a Pelé (1970) y a Maradona (1986). En esas dos ediciones como local, la selección alcanzó su techo histórico: los Cuartos de Final. Fue la época del "quinto partido", un objetivo que desde entonces se convirtió en la obsesión nacional y en el barómetro del éxito para el futbol mexicano.

A partir de Estados Unidos 1994, México construyó una de las rachas más envidiables y, a la vez, frustrantes del deporte: siete clasificaciones consecutivas a Octavos de Final. Durante casi 30 años, el equipo fue un "matagigantes" en fase de grupos, despachando a potencias como Francia en 2010 o la histórica victoria ante la campeona Alemania en 2018. Sin embargo, esa misma inercia chocaba siempre con una barrera invisible en la segunda ronda, dejando eliminaciones de antología ante Bulgaria, Argentina o el polémico "No era penal" frente a Países Bajos en 2014.

La Selección Mexicana acumuló 7 Mundiales consecutivos siendo eliminado en Octavos de Final. Mexsport

Tras el balde de agua fría en Qatar 2022, donde la racha de octavos se rompió tras 28 años de asistencia perfecta a la segunda fase, México encara el 2026 con una sed de revancha sin precedentes. Al ser la primera nación en albergar tres Mundiales, el equipo tiene la misión de convertir la localía en su blindaje definitivo. Con una mezcla de veteranía y la urgencia de renovar su jerarquía en la Concacaf, el Tri busca que el misticismo del Coloso de Santa Úrsula sea, por fin, el trampolín hacia la élite mundial que su afición siempre ha soñado.

DATO CURIOSO

La Selección Mexicana es la más perdedora en los mundiales, con 28 juegos con derrota a lo largo de 17 copas; también ostenta la marca de peor diferencia de goles anotados 62 y recibidos 101.

FICHA TÉCNICA

Participaciones totales: 17 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

Mejor posición histórica: Cuartos de Final en dos ediciones: México 1970 y México 1986.

Mejor posición (Era Moderna): Octavos de final de manera consecutiva desde 1994.

Récord histórico (Partidos): 60PJ / 17PG / 15PE / 28PP

Goles: 62 a favor / 101 en contra

Máximo goleador en Mundiales: Javier Chicharito Hernández y Luis Matador Hernández (4)

Jugador con más partidos: Rafael Márquerz (19)

Gol más rápido: Luis Hernández (minuto 4 vs Corea del Sur,1998)

Racha de clasificaciones: 8

Confederación: CONCACAF

Guillermo Ochoa, jugará su sexta Copa del Mundo de la FIFA. Mexsport

FIGURA: RAÚL JIMÉNEZ

Raúl Jiménez, referente de la delantera en la Selección Mexicana, llegará con 35 años de edad al Mundial 2026. El jugador del Fulham inglés se mantiene como el tercer mejor anotador en la historia de la Selección (45); Javier Chicharito Hernández (52) y Jared Borgetti (46).

A pesar de su gran trayectoria en Europa, con equipos como Atlético de Madrid, Benfica, Wolverhampton y Fulham, el ex del América no ha logrado anotar en una Copa del Mundo. En la presente temporada de la Premier League está lejos del top-10 de goleadores, al sumar nueve.

Raúl Jiménez ha anotado en una Copa del Mundo. Mexsport

D.T. JAVIER AGUIRRE

El técnico Javier Aguirre trabaja en su tercer ciclo como entrenador de la Selección Mexicana. Lo hizo anteriormente para los procesos mundialistas de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

En esta etapa, el Vasco Aguirre gozó del beneficio de que México, al ser uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, tiene su lugar asegurado. De esta manera, registra 26 partidos dirigidos, con saldo de 14 ganados, ocho empatados y cuatro perdidos. De igual manera, en su presente gestión consiguió dos títulos: Copa Oro 2025 y la Concacaf Nations League 2024-2025.

En su experiencia como entrenador además de su envidiable andar en España, a nivel de selecciones Javier Aguirre ha tenido procesos con Japón (2014-2015) y con Egipto (2018-2019).

La Selección Mexicana reveló su lista definitiva para el Mundial 2026 el domingo 31 de mayo. Mexsport

GRUPO A Y CALENDARIO

México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

11 de junio México vs Sudáfrica (13:00 horas, CDMX)

18 de junio México vs Corea del Sur (19:00 horas, GDL)

24 de junio México vs Chequia (19:00 horas, CDMX)