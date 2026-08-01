Mourinho vio tres caras en el Real Madrid tras empate con Fiorentina

El Real Madrid disputó su primer amistoso de la pretemporada 2026-2027, con un empate 2-2 ante la Fiorentina, duelo que se disputó en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt en Austria y que tuvo una mezcla de canteranos y siete jugadores habituales, cuyo resultado dejó satisfecho a José Mourinho.

“Me ha gustado todo. Ha sido un Madrid de tres caras: fresco, cansado y supercansado”, declaró el portugués a Realmadrid TV.

Real Madrid y Fiorentina empataron 2-2 en partido amistoso que se jugó en Austria AFP

“El fresco jugó muy bien y el resultado de 2-1 al descanso es cortísimo. El primer tiempo fue de una grandísima calidad, para ir ganando tres o cuatro a cero tranquilamente. En el segundo tiempo el partido pasa a ser más físico contra un equipo típicamente italiano de un físico muy grande. Nos meten un poco de presión y la segunda cara se inicia al empezar la segunda parte”, añadió.

José Mourinho aceptó que no tuvieron defensa para frenar a Moise Kean, pero alabó a los jóvenes de 18 años que trataron de detenerlo.

José Mourinho destacó el aporte de los jóvenes, aunque aclaró que todavía les falta para detener a jugadores como Moise Kean AFP

“Después, hemos visto a Moise Kean jugando dentro del área con dos niños de 18 años, que han hecho un partidazo y es parte de su crecimiento, pero físicamente no están aún al nivel de poder jugar con un bicho como Moise, que es un fantástico jugador. La tercera cara, que me ha gustado muchísimo también, es la cara del supercansado, pero donde el equipo ha sabido ser equipo, controlar el juego y volver a dominar”, afirmó.

El técnico reveló lo que comentó a sus jugadores antes del partido, “el Real Madrid es el Real Madrid. Si es un amistoso es el Real Madrid y si es un partido de entrenamiento es el Real Madrid. Hay que buscar la evolución, pero también un resultado para dignificar nuestra historia”.

Carlos Espí debutó con el cuadro blanco tras apenas una hora de entrenamiento.