Mexicano ‘desafió’ a la FIFA en EU: portó máscara de luchador

Una de las prohibiciones que se dio a conocer la FIFA en marzo de 2026, fue de que ningún aficionado podía entrar a los estadios con máscara de luchador, ya sea en el Repechaje o en los juegos del Mundial. En las gradas del Estadio Nueva York/Nueva Jersey, un seguidor mexicano desafió al organismo, al portar la tapa de Rey Misterio.

En un video que compartió una televisora mexicana, el aficionado estuvo rodeado por seguidores de Brasil, en su partido contra Marruecos, correspondiente al Grupo C del Mundial.

“Honestamente no sabía que había prohibición. Me vine y desde que bajé del camión, a mí nadie me dijo nada. Es más, la gente se me arrimaba para tomarme y yo con mucho gusto, pero nadie me dijo nada, policía ni nada de estas personas. No me han dicho nada y que bueno”, dijo.

El aficionado mexicano indicó que hasta salió en televisión y no sabía, además de mencionar que vio a otra persona que iba con máscara.

Brasil y Marruecos empataron 1-1 en lo que fue su debut en el Mundial. Ismael Sabiri adelantó a los marroquíes al minuto 21, pero Vinícius Jr igualó con un golazo al 32’.

Las máscaras de luchador han sido una tradición en los diferentes estadios en México, así como en Mundiales pasados, donde los aficionados las portan con orgullo al ser un deporte que da identidad al país.

Afueras del Estadio CDMX, se vio a varios aficionados mexicanos portando máscaras de luchadores Mexsport

Incluso, en el póster que lanzó la CDMX previo al inicio del Mundial, incluyó a un luchador en su diseño.

Antes del duelo inaugural entre México y Sudáfrica, el Estadio CDMX recalcó los objetos prohibidos, entre ellos: “máscaras de cualquier tipo”.