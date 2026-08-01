Tour de Francia Femenino: Hora y Canal de TV para ver a Romina Hinojosa

La mexicana Romina Hinojosa tratará de ascender en la Clasificación general del Tour de Francia femenino 2026, cuando este domingo 2 de agosto se corra la Etapa 2, que saldrá de Aigle y tendrá como meta la región de Géneve. Será un recorrido de 147.9 kilómetros.

HORA PARA VER A LA MEXICANA ROMINA HINOJOSA

- 6:20 de la mañana, tiempo de la CDMX, será la salida neutralizada.

¿DÓNDE VER A LA MEXICANA ROMINA HINOJOSA EN LA ETAPA 2?

- ESPN.

- Disney+.

Así será el recorrido de la Etapa 2 del Tour de Francia Femenino 2026 Tour de Francia Femenino

La Etapa 2 del Tour de Francia femenino 2026 tendrá cinco puertos de montaña y un Sprint Intermedio en la zona de Lavigny, éste último repartirá de 5 a 25 puntos.

LOS PUERTOS DE MONTAÑA QUE TENDRÁ LA ETAPA 2:

- Cote de Chexbres de Categoría 3. Repartirá de 1 a 3 puntos.

- Cote de Savigny de Categoría 4. Repartirá 1 y 2 puntos.

- Cote de Cossonay de Categoría 4. Repartirá 1 y 2 puntos.

- Cote de Bougy-Villars de Categoría 3. Repartirá de 1 a 3 puntos.

- Cote de Mont-Sur-Rolle de Categoría 3. Repartirá de 1 a 3 puntos.

La ciclista neerlandesa, Lorena Wiebes, ganó la Etapa 1 del Tour de Francia femenino 2026, significó su victoria número 14 en la temporada y su sexto triunfo en “La Grande Boucle”.

“Fue un esprint largo y que necesitó un gran esfuerzo. Resistí en los porcentajes más altos de la subida final, a 1.500 metros de la meta. Y en el último kilómetro me convencí de que iba a poder”, declaró la mejor velocista del mundo.