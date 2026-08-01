Tour de Francia Femenino: Hora y Canal de TV para ver a Romina Hinojosa
Consulta la hora, el canal de TV y cómo será la Etapa 2 del tour de Francia femenino 2026, en el que correrá la mexicana Romina Hinojosa
La mexicana Romina Hinojosa tratará de ascender en la Clasificación general del Tour de Francia femenino 2026, cuando este domingo 2 de agosto se corra la Etapa 2, que saldrá de Aigle y tendrá como meta la región de Géneve. Será un recorrido de 147.9 kilómetros.
HORA PARA VER A LA MEXICANA ROMINA HINOJOSA
- 6:20 de la mañana, tiempo de la CDMX, será la salida neutralizada.
¿DÓNDE VER A LA MEXICANA ROMINA HINOJOSA EN LA ETAPA 2?
- ESPN.
- Disney+.
La Etapa 2 del Tour de Francia femenino 2026 tendrá cinco puertos de montaña y un Sprint Intermedio en la zona de Lavigny, éste último repartirá de 5 a 25 puntos.
LOS PUERTOS DE MONTAÑA QUE TENDRÁ LA ETAPA 2:
- Cote de Chexbres de Categoría 3. Repartirá de 1 a 3 puntos.
- Cote de Savigny de Categoría 4. Repartirá 1 y 2 puntos.
- Cote de Cossonay de Categoría 4. Repartirá 1 y 2 puntos.
- Cote de Bougy-Villars de Categoría 3. Repartirá de 1 a 3 puntos.
- Cote de Mont-Sur-Rolle de Categoría 3. Repartirá de 1 a 3 puntos.
La ciclista neerlandesa, Lorena Wiebes, ganó la Etapa 1 del Tour de Francia femenino 2026, significó su victoria número 14 en la temporada y su sexto triunfo en “La Grande Boucle”.
“Fue un esprint largo y que necesitó un gran esfuerzo. Resistí en los porcentajes más altos de la subida final, a 1.500 metros de la meta. Y en el último kilómetro me convencí de que iba a poder”, declaró la mejor velocista del mundo.