Se viralizó video de aficionado levantándose de su silla de ruedas en el Estadio CDMX

Un video de un aficionado con la playera de México se viralizó y generó diversas reacciones, por el hecho de levantarse de su silla de ruedas para tomarse una fotografía durante su estancia en el Estadio CDMX en el partido contra Sudáfrica, en la inauguración del Mundial.

El aficionado se encontró en la zona para personas con discapacidad. En un momento, se puso de pie para tomarse una selfie con otro seguidor que estaba a un lado. Después de dar unos aplausos, se apoyó en el barandal para volver a su silla de ruedas.

“¡Milagro, se levantó de la silla!”, exclamó otro aficionado, para después agregar “despacito, despacito” en el momento en que se sentó el otro seguidor.

México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial Mexsport

REACCIONES DE VARIOS USUARIOS AL VIDEO:

“Por qué la gente cree que el usar silla de ruedas es porque no puedes caminar, cuando existen más razones”.

“Yo usaba silla de ruedas, pero si podía estar de pie, te das cuenta en la forma que se sienta”.

“Bendito dios que se recuperaron”.

“Así los mexicanos, privilegios para uno, aunque tengan que mentir y hay muchos de esos en las clínicas”.

“¿Qué razones podrían llevar a alguien a usar silla de ruedas, aunque pueda caminar?”.

“Puede tener esclerosis múltiple y las piernas pueden estar muy debilitadas o tener un espacio. Hay mil razones Que comentario tan prejuicioso”.