Frentes Políticos / 1 de agosto de 2026

1. Reconocimiento. La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, El R1, le dio al gobierno federal un resultado que trasciende las fronteras. La presidenta Claudia Sheinbaum cerró filas con el Gabinete de Seguridad al destacar que las detenciones están sustentadas en pruebas y no en improvisaciones, mientras la DEA hizo algo poco frecuente: felicitar públicamente a las fuerzas mexicanas por el operativo. El desafío apenas comienza. Como advierten especialistas, detener a un jefe criminal sirve de poco si el Estado permite que otro ocupe el espacio. La victoria será completa cuando el territorio deje de cambiar de dueño.

2. Embrollo. Leonardo Lomelí optó por el costo político antes que por la sospecha permanente. Tras detectar anomalías estadísticas inéditas en el examen de ingreso en línea, el rector de la UNAM ordenó un examen de control presencial para dar certeza al proceso, a sabiendas de que la decisión provocaría inconformidad y litigios. Ya se prepara el primer amparo colectivo y hasta la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la necesidad de preservar la credibilidad de la UNAM, que paga el precio de corregir un proceso que habría salido más caro si optaba por ignorar las dudas. Necesario un excepcional manejo de crisis. ¿Lo hay?

3. Sin cuartel. El caso de Dafne Zapata se convirtió en una prueba de justicia. Mientras su madre exige que “caiga quien caiga”, la investigación ya alcanza a directivos y otros involucrados, pero la exigencia apunta más arriba: supervisión, omisiones y responsabilidades institucionales. La Defensa aclaró que desde 2008 no regula las escuelas militarizadas y recordó que el uso indebido de uniformes e insignias castrenses constituye un delito. Ninguna disciplina justifica la violencia. Si hubo abusos sistemáticos, no basta con castigar a unos cuantos; justicia será que la cadena completa caiga. Y no vuelva a suceder.

4. De terror. Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, hermano de El Mencho, se declaró culpable ante una corte federal de EU. El sobrenombre remite al personaje de Al Pacino en Scarface, pero aquí no hay glamour cinematográfico: hay una organización criminal responsable de una estela de violencia a ambos lados de la frontera. Considerado operador financiero y logístico del Cartel Jalisco Nueva Generación, enfrenta una posible cadena perpetua y el decomiso de más de 10 mdd. La ficción hizo célebre a Tony Montana; la realidad convirtió ese nombre en sinónimo de terror. Aquí no hay finales felices.

5. Mejor tarde que nunca. Clara Brugada decidió cerrar la puerta a uno de los delitos que más indignación provoca en la capital: el despojo de viviendas. Endurecer sanciones, fortalecer la estrategia y prometer “cero tolerancia” llega después de ver cómo grupos dedicados a invadir inmuebles operaban con alarmante facilidad. La reacción es bienvenida, pero también obligada. De poco sirve anunciar nuevas medidas si no se impide que mafias inmobiliarias, gestores y cómplices institucionales sigan viendo el patrimonio familiar como un negocio. La cloaca ya se destapó. Este delito debe acabar.