¿Qué pasó con el aficionado mexicano que se burló de coreana?

La burla de un aficionado mexicano a la influencer coreana Inocat_t se viralizó tras el partido que sostuvieron las selecciones de Corea del Sur y Chequia en el Estadio Guadalajara, que terminó con una victoria de los asiáticos por 2-1. Después de ello, se dio a conocer la identidad del seguidor y salieron dos posturas, la del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco y la del Colegio de Ingenieros Civiles.

En el video que difundió la misma influencer coreana, se ve al aficionado mexicano haciendo un gesto considerado racista y originó varios comentarios negativos.

Después, se dio a conocer que el aficionado mexicano es presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado Jalisco (CITGEJ). Dicha institución señaló que su presidente realizará las aclaraciones que considere pertinentes con el objetivo de esclarecer los hechos y evitar interpretaciones.

“El CITGEJ reconoce la importancia de actuar con responsabilidad, prudencia y respeto hacia todas las personas involucradas. En ese sentido, confiamos en que el presidente en funciones realizará, a título personal, las aclaraciones que considere pertinentes, contribuyendo al debido esclarecimiento de los hechos y evitando interpretaciones que pudieran afectar a terceros o a la propia institución”, señaló en un comunicado difundido en redes sociales.

La postura del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado Jalisco sobre el aficionado mexicano Foto tomada de Facebook citgej_a.c

Por su parte, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco se deslindó de la relación con el aficionado mexicano.

“No es integrante de nuestra agrupación, no forma parte de nuestro padrón de miembros y nunca ha ocupado cargo alguno dentro de esta institución, por lo que carece de cualquier representación para hablar o actuar en nombre de este organismo”, señaló.

Asimismo, descartó que el aficionado mexicano haya sido presidente o dirigente del colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.

Falta por conocer la postura que realizará el aficionado mexicano ante el video que se hizo viral.