“¡Feliz cumpleaños, Gilberto Mora! Nunca pierdas la frescura”: Andrés Lillini

Mirar el desarrollo futbolístico de Gilberto Mora es motivo de orgullo para Andrés Lillini. Pero lo que más admira del jugador, que hoy cumple 18 años, es la esencia dentro y fuera de las canchas.

“¡Feliz cumpleaños! Que no pierda la frescura que tiene para hacer las cosas, porque es un gran niño, es un gran ser humano, es lo más valioso de todo esto”, destaca el directivo en entrevista con Excélsior.

Desde su debut con la Selección Mexicana mayor, a los 16 años en el 2025, Gilberto Mora ha permanecido en el ojo mediático. Un prodigio que carga con grandes expectativas para saltar a Europa.

“Es un proceso en el que yo siempre decía que, desde los 15 años él marcaba la diferencia”.

Sobre esas cualidades futbolísticas que lo hicieron destacar del resto de su generación, Andrés Lillini es puntual:

“Es diferente por cómo entendía el juego y su talento. Principalmente lo que yo destaco de Gilberto es su entendimiento del juego, lee el juego donde sea que se ubique, sabe qué hacer cuando tiene o no la pelota, él tiene capacidades muy altas”.

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Con los 18 años cumplidos, Gilberto Mora queda en posibilidad de ser fichado y cumplir el sueño de jugar en Europa. Un anhelo compartido de su entorno y de los adeptos que ha generado por su atrevimiento y calidad tanto en la Liga MX con los Xolos de Tijuana y en la Selección Mexicana.

¿Cómo cuidarlo y que no se pierda en el camino como otras promesas?

Andrés Lillini, con base en su vocación en desarrollo de juveniles, lo explica desde el trato del día a día.

“Son jóvenes de 16 y 17 años, yo he tenido a grandes jugadores. Antes de sus 20 años les digo que el jugar 20 ó 30 partidos en Primera División es cuando ya se les puede decir que son futbolistas. Por diferentes motivos desaparecen. Hablo desde mi experiencia, no de un romanticismo, porque hablo de gente que vi hacer cosas únicas con la pelota dentro de la cancha. Decíamos que éste será el futuro y podrá valer tanto después.

“Pero se quedan en el camino y nadie se hace responsable, dicen que ‘¡ahí viene el otro, ahí viene el otro!’ y lo agarramos. Con Gilberto Mora yo decía que es un joven que hay que tratarlo como un joven, el club lo cuida, tiene una familia que lo protege, cada vez que estoy con él no hablo ni de dónde va a ir ni cuánto cuesta”.

Simplemente lo trata como el adolescente que es.

“Le pregunto qué problemas tiene, de cómo está en la escuela, sostengo una charla con un adolescente… Son adolescentes que están terminando su etapa de formación. Sin duda que tiene un futuro muy alto, tiene una cabeza muy buena”.

Andrés Lillini también toma una postura neutral respecto al futuro del volante del Tijuana, luego de un cuestionamiento que ha perseguido al hoy jugador de 18 años una vez que se aterricen las ofertas en Europa: jugar en un equipo de alta competencia o terminarse de formar en un club promedio.

“Yo tuve casos parecidos al de Gil sobre su futuro. Por ejemplo, con Éver Banega cuando vino cuando vino Enner Valencia a Boca Júniors y tuve a Leo Paredes en Boca y todos venían acompañados en la misma pregunta: ¿es conveniente que vaya?".

La respuesta al dilema no tiene rodeos en Andrés Lillini.

"El jugador debe ir a donde él crea que puede seguir haciéndolo, es un análisis propio, acá no entra el agente o la familia, la decisión de dónde puede ir, de dónde él pueda seguir siendo Gilberto Mora y ser el verdadero Gilberto Mora, es ahí donde elige, donde tiene que ir y es una elección muy particular, porque en los otros casos de jugadores que te nombré, ellos eligieron, no se dejaron llevar por grandes reflectores y es ahí en el que Gil, con la capacidad de inteligencia que tiene, puede decidir esas cosas".