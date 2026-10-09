Enrique Nieto Junco es nombrado Vicepresidente de Selecciones Nacionales de México

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo oficial la designación de Enrique Nieto Junco como nuevo Vicepresidente de Selecciones Nacionales de México. El nombramiento fue realizado de forma directa por el Comisionado del organismo, Mikel Arriola.

De acuerdo a la propia FMF, la estrategia de su nombramiento busca la homologación de servicios, procesos y programas de apoyo en todas las categorías de la Selección Mexicana. Entre estas iniciativas destaca la implementación del "Programa 365", enfocado en elevar el nivel competitivo de los representativos.

Funciones clave y trayectoria institucional

Nieto Junco estará al frente de la gestión deportiva, administrativa, de operaciones y competencias de los representativos nacionales. A su vez, asumirá de manera directa la responsabilidad de la unidad de negocio del área.

A la par de sus nuevas responsabilidades, el directivo mantendrá su posición como Secretario General Adjunto de la FMF. De esta manera, dará continuidad a las relaciones institucionales con los máximos organismos rectores del futbol, tales como la FIFA y la Concacaf.

El directivo preservará el vínculo estratégico con Soccer United Marketing (SUM), empresa encargada de los partidos amistosos de México en Estados Unidos, así como con otras confederaciones y federaciones internacionales.

Para la ejecución de sus funciones, reportará directamente al Comisionado Mikel Arriola y al Presidente Ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega.

¿Quién es Enrique Nieto Junco?

Enrique Nieto Junco es directivo clave en la estructura administrativa y operativa del fútbol mexicano. Acumula una trayectoria de 15 años en la FMF, donde ingresó en 2011 como ejecutivo de Operación Comercial. Con el paso del tiempo, ocupó las direcciones de Operaciones Internacionales, Alianzas Estratégicas y Asuntos Internacionales antes de asumir este nuevo encargo.

u vínculo con la industria deportiva trasciende su labor directiva, al ser parte de una familia ligada al medio futbolístico como hijo del promotor Enrique Nieto Applebaum, fundador de la agencia Promofut.