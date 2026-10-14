Se mantiene la pelea ‘Canelo’ – Mbilli pese a ataques armados

La tensión va en aumento después de los ataques de los combatientes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita. Ante este panorama, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, afirmó que la pelea se mantiene entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli en Riad.

“Muy complicado, lo que se dice es que sigue la pelea adelante. A mí me parece totalmente irresponsable que estén nuestros boxeadores allá, nuestros jueces, réferis, representantes y no ir”, mencionó.

Hace unos días, se registraron ataques en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, sede de la pelea del “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli.

Los ataques no han cesado, por lo que varios eventos han sido cancelados, como tres partidos de la novena jornada de la liga árabe, un torneo de tenis, entre otros.

“Lo más seguro es que estaré viajando a Riad a fines de mes. Dios quiera que todo se arregle, que se logre controlar todo este tema, hay que estar con el campeón”, indicó Sulaimán.

Riad ha sufrido ataques nunca antes visto desde el inicio en 2014 del conflicto en Yemen, entre los hutíes apoyados por Irán y las fuerzas gubernamentales apoyadas el año siguiente por una coalición militar liderada por Arabia Saudita.

Saúl “Canelo” Álvarez expresó, días atrás, que se siente muy bien y resaltó que ya consiguió todo en el boxeo, dejando abierta la posibilidad de que sólo podría pelear cuatro o cinco peleas.

El boxeador mexicano y Christian Mbilli tienen pactada su pelea para el próximo 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, función denominada “México contra el mundo”.