Hugo Camberos revela que Gilberto Mora fue clave en su adaptación con la Selección Mexicana 

Hugo Camberos es entusiasta del cambio generacional que intenta la Selección Mexicana. No lo hace solo, la presencia de juveniles como Gilberto Mora lo motivan a buscar un puesto en la era del técnico Rafael Márquez.

"Tocó estar en el Mundial de la categoría Sub-20 de Chile, tocó con Gil, Everardo López y Obed Vargas, con los que ya tenía convivencia", destacó Camberos en una entrevista difundida por la Selección Mexicana.

El extremo de las Chivas también contó quiénes le hicieron más fácil su integración al combinado azteca durante la gira por Estados Unidos.

"Con Israel Reyes que somos del mismo municipio (Autlán de Navarro, Jalisco). Fuera de eso, me gustaría convivir con todos y hacer amistad.

"Con los de Chivas también, Luis Romo, 'Tala' (Rangel), al Piojo Alvarado le pregunté cosas, pero yo quería sentir esa emoción de ser nuevo en un proceso".

La Selección Mexicana no logró un balance positivo de la Fecha FIFA: dos empates y dos derrotas.

En ese lapso, Hugo Camberos tuvo dos apariciones: 11 minutos ante Perú y 18 contra Chile (2-0).

Emotiva noticia por llamado Tricolor

Hugo Camberos no tenía en la órbita un inmediato llamado al Tricolor, pese a su buena actuación en el Campeonato Concacaf Sub20, certamen en el que se lograron los boletos al Mundial de la categoría y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Estaba viendo una película, me habló Javier Mier (director deportivo de Chivas), que le hablaron de la Selección y como yo sabía que venía de la Sub-20, creí que sería otra vez, pero no, fue de la mayor", recuerda con la misma emoción del día de su llamado.

Lo emotivo llegó en el instante de comunicarle a su padre la noticia de que Rafael Márquez lo consideró en la convocatoria.

"Ya no supe qué contestarle (a Javier Mier), no sabía por la emoción y de los nervios.

"Al día siguiente, después de entrenar le hablé a mi papá, fue al primero que le dije, sabía que la sub-20 iba de gira a España, pero le dije que era a Estados Unidos con la mayor, tampoco supo qué contestarme en la llamada", describió el futbolista de 19 años.

Finalmente, Hugo Camberos cerró la cadena de gratitud hacia las Chivas del Guadalajara.

"Muy contento, el trabajo desde que llegué a Chivas ha valido la pena".

En selecciones menores, Hugo Camberos registra 14 juegos y un gol con la división Sub-20, dos partidos con la Sub-18, 12 JJ y dos goles en la Sub-17 y 12 JJ y cinco anotaciones para la Sub-16.